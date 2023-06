Italia fue derrotada en la final por 1-0

Un viaje inolvidable pero con un final amargo. el El sueño de la Sub 20 de ganar el Mundial de Argentina se desvaneció a cuatro minutos del final: El gol de Luciano Rodríguez le dio el título a Uruguay, que en La Plata (tras dos derrotas finales, 1997 y 2013) rompió la brecha y devolvió el trofeo a Sudamérica tras cuatro victorias europeas consecutivas. Italia puede consolarse con los títulos de máximo goleador y jugador del año ganados por Cesare Casadey, autor de siete goles en siete partidos, y el premio al mejor portero ganado por Sebastiano Deplanche.

“Uruguay fue mejor que nosotros en este partido. El estadio no nos ayudó, pero creo que fue un viaje increíble. Tenemos que agradecer a estos jugadores por lo que nos han dado este mes. Este partido no borra lo bueno que se ha hecho“Jugar siete partidos en 21 días no es fácil”, dijo el entrenador Carmine Nunziata.

Nunziata confió en Pafundi, el ganador del partido contra Corea del Sur, desde el 1′ y volvió a sugerir a Faticanti como base titular, con Giovane aterrizando a la izquierda en los cuatro de atrás y Turicchia a la derecha. Los primeros riesgos de Desplanches llegaron con un tiro desde fuera de Díaz. Pavondi, sin embargo, tomó la primera iniciativa para Italia, con un hándicap por izquierda de Boselli. La ocasión más peligrosa fue la que le cayó a la cabeza a Duarte en un saque de esquina: pero la reacción de Desplanche a su remate de cabeza fue decisiva, en un partido tan complejo en cuanto al valor del rival -combinado con el cansancio del séptimo partido en tres semanas- la de las condiciones de la cancha.

En el Recuperación, Zanotti sustituyó inmediatamente a Vaticante (Turicia de nuevo por la izquierda, Giovanni de nuevo de centrocampista), luego, a los 11 minutos, dos suplentes más: Pafundi y Ambrosino, Esposito y Montefago, volviendo al sistema de juego con un centrocampista ofensivo (Baldanzi) detrás Dos puntos. En el minuto 26, un derechazo de Díaz desde la frontal lo controla bien Deblanche. El propio Díaz, a 10 minutos del final del tiempo reglamentario, fue el héroe del episodio de la tarjeta amarilla de Prati, “reducida” a tarjeta amarilla después de que el árbitro pitara la tarjeta roja en la pantalla. Pero en el minuto 86 llegó el gol decisivo, anotado por Luciano Rodríguez (devuelto tras dos partidos de sanción), que remató de cabeza a DeBlanches tras un saque de esquina. Italia, a los 11 minutos de la prórroga permitida, intentó el ataque final, sin poder igualar. Tenemos que quedar segundos, pero ha sido un gran viaje.

“Bien hecho chicos, sois los mejores italianos.! “, el mensaje enviado por el presidente de la Federación Gabriele Gravina a los Azzurrini. “La derrota en la final no borra el camino excepcional que fue capaz de hacer este equipo nacional – confirma el número uno del fútbol italiano -. Doy las gracias a todos los chicos, al entrenador Nunziata y al cuerpo técnico y organizativo porque estos resultados no se pueden conseguir sin la aportación decisiva de todos los miembros de la delegación. El notable viaje de la selección nacional sub-20 subraya dos cosas: hay talentos increíbles en el fútbol italiano y el trabajo del Club Italia les permite esforzarse al máximo. Gracias a las sensaciones intensas que nos transmitieron los Azzurri, finalmente volvemos a hablar de jugadores jóvenes, pero ahora tenemos que darles más espacio, hacerlos crecer y permitirles desarrollar su talento.