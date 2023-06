Onana hará lo que le pidió el Inter: plusvalía segura y posibilidad de canje con el Chelsea | primera página

“Creíamos en nosotros mismos y estuvimos muy cerca de la gloria. No tocamos la gloria, pero tocamos el corazón de todos los hinchas del Inter. Debemos estar orgullosos de la temporada que hicimos juntos”. Estas son las palabras que André Onana Decidió encargar su Instagram oficial para comentar la amarga derrota del Inter en la final de la Champions League. Éxito fallido El Manchester City se coronó campeón de Europa por primera vez en la historia del club. Una temporada vivida hasta el final por el portero camerunés que ahora, tras marcar su primer año con los nerazzurri, tendrá que pensar necesariamente en el futuro. el futuro que incluso un deportes de cielo Después del partido:¿Volverá a intentarlo el próximo año con el Inter? No sé, la verdad estoy feliz aquí. Luego, en ciertos niveles, nunca se sabe cómo podría ir eso. No tengo problemas con los nerazzurri, estoy a su disposición. hare lo que me digan¿Y qué pedirá el Inter Onana?

Dos guías, una voluntad – El orgullo que impregnó la temporada de los nerazzurri se mezcla constantemente con el desconocimiento del próximo paso a dar en su carrera profesional. Si estas dos pruebas no lo prueban, está claro que el relato del ex Ajax nos da una imagen muy clara de la situación: El portero está contento con su carrera en el Inter y no tendrá problemas para continuar su aventura en los nerazzurri, pero está claro que si llega una oferta concreta y beneficiosa, la dirección de Viale della Liberazione lo pensará bien. Llegó de los Países Bajos el pasado 1 de julio con una transferencia gratuita, Onana obtendría ganancias de capital de alto valor que repondrían las arcas de los nerazzurri. Y en base a esto hay que pensar: si el Inter decide deshacerse de Unana, el jugador formado en la Cantera blaugrana respetará la elección realizada, “hará lo que le digan” para utilizarlo. palabras. Y de fondo están al menos dos de los clubes mejor preparados de EuropaDe una manera u otra, Para intentar atacar y llegar a los famosos 40 millones que piden Marotta y Ausilio.

Siempre el medio Chelsea – De hecho, el Manchester City también quiere a Pep Guardiola Onana. Los rivales de anoche pero son amigos y potenciales amantes en un futuro cercano. Pero si hay un club en el centro del escenario para el camerunés, ese es el Chelsea. Desde una perspectiva de mercado, yo Blues Ya han demostrado que pueden invertir grandes sumas de dinero sin ningún temor. La administración de Londres está considerando involucrar a dos campeones más para convencer al Inter de la calidad del acuerdo. En el tablero, la renovación de la cesión de Romelu Lukaku podría fijarse en cifras inferiores a las pactadas hace apenas un año. Además, el Chelsea también está dispuesto a incorporar a Kalidou Koulibaly en calidad de cedido -que cayó en desgracia en su primer año en Londres tras mudarse de Napoli- ha sido identificado como uno de los posibles reemplazos de Milan Skriniar, quien volará a París a partir del 1 de julio. Ganancia de capital dentro de las ganancias de capital. Para el Inter, Estambul vivía un cuento de hadas que disiparía -o diluiría- el recuerdo de la pesadilla.