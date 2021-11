Aparte de Covid, los lugares se están vendiendo fuera de los límites. He aquí cómo obtener una compensación

Abogada Emmanuela Bertucci, miles de boletos se agotaron incluso hace un año y fueron cancelados menos de 48 horas antes del inicio de un evento mundial como la final de tenis ATP. ¿Cómo es eso posible?

“Se llama préstamo sin intereses, los organizadores han vendido miles de entradas más de la capacidad permitida actualmente por la ley. Teniendo en cuenta el servidor, la entrada más barata cuesta 60 euros, y las entradas canceladas son al menos 15.000: así los organizadores”. 900.000 euros retenidos ilegalmente deben devolver, pero mientras tanto lo tienen en el bolsillo, entre otras cosas, informando que las recuperaciones se realizarán -a su conveniencia- a partir del 1 de diciembre según el misterioso “calendario administrativo”.

La Federación Italiana de Tenis y Nitto ATP afirman que la capacidad del Pala Alpitour se redujo al 60% ayer. Pero el CTS (Comité Técnico Científico) no es el gobierno. El gobierno, mediante decreto emitido el pasado 7 de octubre, ha establecido que la capacidad de Palazzetti es del 60%. ¿Nos enfrentamos a un overbooking no autorizado?

“No lo es. La capacidad de los gimnasios hasta finales del verano era del 35%. Luego subió al 60% el 7 de octubre de 2021 y desde entonces no se ha hecho ningún cambio legislativo. No lo es. Es cierto que En cambio, el sindicato era Tenis Italiano y Nitto ATP esperan una exención que no ha llegado, que es un asunto completamente diferente, y venden boletos por asientos que, en el momento de la venta, estaban inservibles. . Como si estuviera vendiendo la Fontana di Trevi con la esperanza de que cuando tenga que entregarla, será mía … “

La revolución social está en marcha, incluso es un río inundado: cientos de personas compraron cupones hace varios meses, cuando la capacidad era del 35%. ¿Cómo se puede recortar ahora que la capacidad es del 60%?

“Este no fue un error de última hora, dice la empresa organizadora en primer lugar, que escribió en el correo electrónico que acompaña al boleto:”Si para una determinada sesión y / o sector de la planta se permite el ingreso a la planta en menor grado que las entradas vendidas, se cancelará el excedente de estas últimas, en orden cronológico. a partir de la última), y estará sujeta a actualización en las formas permitidas por la normativa aplicable en esta materia.Los propios organizadores admiten la venta de entradas por encima de las plazas disponibles y una cláusula similar, si se menciona en el contrato de compra (desde luego no en un correo electrónico posterior al momento del pago), sin duda sería molesto, porque da como resultado un claro desequilibrio en detrimento del consumidor, que paga algo Que sin saber si puede conseguirlo, dejando la decisión final al organizador. Entre otras cosas, el letrero que reporté indica claramente que en caso de cancelación de entradas, el orden cronológico de La venta será respetada. En cambio, tenemos noticias de la cancelación de entradas que se compraron en julio de 2021. ¿Así que los organizadores cancelaron todas las entradas que luego se agotaron? “

¿Qué deberían hacer estos consumidores para proteger sus intereses legítimos? Las habitaciones de hotel, aviones y trenes ya no son reembolsables ni anulables si la notificación oficial de no aceptación de los vales llega menos de 48 horas antes de que comience el evento.

“Mi consejo es que intente cancelar y solicitar un reembolso por habitaciones de hotel, trenes, aviones y similares, y mantenga un registro por escrito para documentar más tarde que hizo todo lo posible para limitar el daño.

Por otro lado, los reguladores todavía tienen algunas horas para tratar de limitar el daño que ellos mismos han hecho, al menos restaurando el historial inverso de cancelaciones. Es decir, cancelando los boletos más recientes emitidos y confirmando los primeros boletos comprados ”.

Quien no esté satisfecho con el reembolso de la entrada prometido solo por los organizadores, ¿puede esperar que se le reembolsen los gastos incurridos de acuerdo con la compra aprobada de la entrada para las Finales ATP en Turín?

“En primer lugar, dejemos una cosa clara: los consumidores tendrán que obtener un reembolso en efectivo, no en forma de cupones.Porque no es un evento o espectáculo cancelado debido a Covid. En segundo lugar, los consumidores tienen derecho a pagar ahora, y no a partir del 1 de diciembre, según los deseos de los reguladores. En tercer lugar, sugiero a los consumidores que cancelaron sus boletos Envíe inmediatamente el cofre O carta certificada con acuse de recibo solicitando la devolución inmediata del importe y la indemnización de los daños y perjuicios en que hayan incurrido por incumplimiento flagrante del contrato, que se especifican inmediatamente en los importes gastados en la organización del viaje (trenes, aviones, hoteles, etc.) .

Nosotros, como Aduc, la Asociación de Usuarios y Consumidores de APS, presentamos una queja ante Antimonopolio por prácticas comerciales inadecuadas, exigimos la intervención urgente de la Autoridad y pedimos a los fundadores que hagan lo mismo en el sitio web de Antimonopolio (https: //www.agcm. it / report-online / how-to-report) para que la comisión se dé cuenta de la importancia numérica y económica del problema. También es necesario comprobar si hay algún aspecto de relevancia penal que deba ser denunciado a la Fiscalía de Turín ”.

Última actualización: sábado 13 de noviembre de 2021 a las 19:29



