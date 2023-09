Una fotografía aérea del sitio de prueba de la primera bomba nuclear de la historia, en el desierto de Jornada del Muerto en Nuevo México en el verano de 1945 (Foto AP, Archivo)

En 1983, Stanislav Petrov decidió esperar para advertir a sus superiores sobre el posible lanzamiento de algunos misiles nucleares estadounidenses: afortunadamente

En la noche del 25 al 26 de septiembre de 1983, hace 40 años, el teniente e ingeniero soviético Stanislav Petrov, de 44 años, estaba de servicio en una base militar al sur de Moscú. Su trabajo consistía en monitorear la actividad del sistema de alerta soviético que se suponía detectaría el posible lanzamiento de misiles nucleares por parte de Estados Unidos. En cierto momento, poco después de medianoche, el sistema empezó a sonar: según el protocolo, Petrov debía avisar inmediatamente a sus superiores, quienes debían iniciar un contraataque.

Después de casi una década en la que las tensiones entre las dos superpotencias disminuyeron, la Guerra Fría volvió durante varios años a una fase de hostilidades más abiertas. Por tanto, el nivel de alerta era alto, pero Petrov decidió esperar más confirmación en lugar de transmitir inmediatamente la alerta a sus superiores. Las confirmaciones no llegaron: se había producido un fallo en el sistema que provocó una falsa alarma. Si la Unión Soviética hubiera contraatacado, la situación habría empeorado muy rápidamente, posiblemente conduciendo a un conflicto nuclear. El incidente de esa noche ha pasado a la historia como el equinoccio de otoño, y a veces se recuerda a Petrov, por su cautela, como “El hombre que salvó al mundo.“, que es también el título de un documental danés de 2015 dedicado a él.

Se llamó al sistema de alarma del centro de accidentes. DE ACUERDO: Fue desarrollado a partir de la década de 1970 y fue diseñado como un programa de alerta temprana para responder rápidamente a posibles ataques. El sistema está formado por unos satélites estacionados en órbita con radares capaces de detectar lanzamientos de misiles desde determinados puntos bajo vigilancia. El centro de control del sistema OKO está situado cerca de Kurilovo, al sur de Moscú, en un búnker de la base militar Serpukhov-15.

La noche del 25 al 26 de septiembre estaba a cargo Petrov, que conocía bien el sistema OKO y debía controlar las señales transmitidas y advertir al mando militar de cualquier inminente ataque con misiles contra la Unión Soviética. En ese momento, en caso de un ataque, era muy probable que la Unión Soviética contraatacara de alguna manera. directo: En 1983, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética fueron particularmente fuertes, debido también a una serie de acontecimientos ocurridos en los años anteriores.

Fueron los años en los que la Unión Soviética y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar que incluía a parte de los países occidentales, entablaron difíciles negociaciones que sólo desembocaron en 1987 en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (“Tratado INF ”). Es un acuerdo por el cual ninguno de los países puede poseer un determinado tipo de misil nuclear. Posteriormente se alcanzó el tratado abonado Despliegues de armas nucleares, entre 1977 y 1983, en varios puntos de Europa del Este: En 1983, la Unión Soviética abandonó las negociaciones en curso, que se reanudaron dos años después, en respuesta al despliegue estadounidense de una serie de misiles.

1983 fue también el año del ejercicio Able Archer 83 de la OTAN, que la Unión Soviética creyó erróneamente que era un intento de ataque: este incidente todavía se recuerda como uno de los momentos en que estuvimos más cerca de una guerra nuclear.

Poco después de medianoche, sonaron las sirenas en el centro de control de Oko y ella escribió: “lanzamiento“: Una señal de la salida de un misil balístico intercontinental, y otros cuatro inmediatamente después, desde una base militar en Malmstrom, Montana. El personal de servicio en la base rusa estaba preocupado, pero según algunas reconstrucciones, la señal también fue recibida con cierto grado de sospecha: en parte se trata de cinco misiles parece que lo son Pocos habrían iniciado un conflicto nuclear entre las dos superpotencias, en parte porque Petrov, que ayudó a desarrollar el software del sistema OKO, sabía que podían ocurrir errores y mal funcionamiento.

Treinta años después del incidente de Petrov cuento a bbc Que por alguna razón no pudo explicar en su momento que no tenía ganas de avisar inmediatamente a sus superiores. No había reglas oficiales sobre cuándo hacer esto, pero estaba claro que en caso de un ataque, incluso un segundo de retraso podría tener consecuencias desastrosas: “Todo lo que tenía que hacer era levantar el teléfono para activar la línea directa a nuestra comandantes superiores, pero no podía moverme”. “Me sentí como si estuviera sentado en una sartén caliente”.

En otras ocasiones, Petrov habló de la extrema tensión de esos momentos, cuando sólo tenía unos minutos para tomar una decisión que podía tener consecuencias nefastas, mientras la pantalla parpadeaba, sonaban las sirenas y otros trabajadores de la instalación esperaban instrucciones sobre cómo hacerlo. para hacerlo. avanzando.

Hay diferentes relatos de lo que sucedió exactamente en los momentos posteriores a la alarma. Parece que Petrov lo intentó. Reanudar sistema, por lo que después de unos minutos la alarma se detiene. Mientras tanto, otros radares soviéticos, estacionados no en órbita, sino en la Tierra, no informaron Sin misiles. Unos veinte minutos más tarde, Petrov recibió la confirmación de que Estados Unidos no había lanzado ningún misil y que si hubiera hecho sonar la alarma se habría activado una serie de operaciones que podrían haber conducido a una guerra nuclear.

Inicialmente, Petrov fue elogiado por cómo manejó la situación, pero al poco tiempo las cosas cambiaron: tuvo problemas Interrogatorios en profundidad Las autoridades soviéticas cuestionaron la legalidad de sus decisiones y nunca recibió reconocimiento porque evitó efectivamente una confrontación nuclear. El mal funcionamiento de OCO parece deberse a una cierta alineación de la luz solar reflejada en las nubes y en los satélites en órbita, lo que habría activado una alarma incluso en ausencia de cohetes.

