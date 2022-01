Costnazione ma anche polemiche in Francia per la morte del photografo svizzero Ren Robert, 85 anni, caduto in una strada trafficata di Parigi . Ucciso dall’indifferenza l’accusa del suo amico Michel Mompontet

Costnazione ma anche polémica en Francia per la morte del fotografo svizzero ren roberto, caduto en una strada trafficata di Parigi e rimasto per terra nove ore nell’indifferenza generale fino a quando sopraggiunta hipotermia. ucciso dall’indifferenza l’accusa lanciata dal suo amico, Michel Mompontet, su Twitter, raccontando l’accaduto. L’85enne, noto photografo di star del flamenco, ha avuto un colpo di vertigini ed caduto. Incapaz de alzarsi, rimasto inmovilizado sul posto al freddo per nove ore fino a quando un senzatetto ha chiamato i soccorsi. Tropo tardío. Era en ipotermia. Nel corso di quelle nove ore nessun

transeúnte si fermato a controllare perch quest’uomo fosse sdriato sul marciapiéde. No uno. L’incidente avvenuto en Calle de Turbigo, tra Place de la Republique e Les Halles, zona centralissima della capitale francese. Mompontet ha riconosciuto che lui stesso spesso non presta atención alle persone per strada: Prima di dare lezioni o accusare qualcuno, ho bisogno di affrontare una piccola dominada che mi mette a disagio: sono sicuro al 100% che mi saree fermato se mi fossi trovato di fronte a quella scena – un uomo a terra? Non ho mai voltato le spalle a un senzatetto sdriato su una porta?. Come ha confermato l’Olivar Association che lavora con i senzatetto a Madrid da decenni, molte persone parlano della terribile storia di Ren Robert, ma la realt che questa la experiencia

grosero mi Cotidiana di coloro che vivono e muoiono per strada. (agi)

