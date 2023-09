El gato elige el hogar adecuado

Recién salido del frío del invierno, Aslan busca ayuda: no proviene de un armario mágico, sino de un gato naranja que llama a la ventana.



Hay dos categorías de gatos: los que consiguen vivir solos y nunca piden ayuda, y los que no dudan en hacerlo. Llamando a las casas De alguien para un refugio de bienvenida. Cada gato tiene su propia historia, como es el caso de Aslan, el gato naranja que apareció de la nada, frío y enfermo buscando refugio y un lugar al que llamar hogar.

La historia de Aslan: El gato naranja llama a la ventana buscando salvación

Aslán que gato callejero europeo Orange que hizo todo lo posible para conseguir la mayor cantidad posible. Sin embargo, la vida le trajo más de lo que el gatito podía soportar. Sólo le quedaba una cosa por hacer: tocar las ventanas del barrio pidiendo ayuda. Especialmente el día de San Valentín ocurre el pequeño milagro del amor.

El 14 de febrero, una mujer llamada Jaylee escuchó ruidos extraños provenientes del exterior de su casa. Inmediatamente salí a investigar y encontré al atigrado naranja, en la nieve, tocando su puerta, maullando furiosamente. La mujer inmediatamente se acercó para ayudar al pobre gato en dificultades: tomó una foto y llamó a Marie Simard, fundadora. Chatear en La Foixa Centro de Rescate Para gatos ubicados en Quebec, Canadá. Después de 30 minutos, el voluntario ya estaba en la puerta principal de Gailey.

Juntos, los dos llevaron a la gata naranja al veterinario para un examen completo y por lo tranquila y resistente que estaba, inmediatamente se dieron cuenta de que no tenían un gato callejero frente a ellos sino gato abandonado. El voluntario cambió el nombre del gato a Aslan en honor al león de la serie Crónicas de Narnia. Aslan no tenía talento chip No estaba castrado, pero estaba claro que había estado viviendo en la casa hasta ese momento. Sin embargo, las búsquedas no arrojaron ningún resultado.

Visita desde veterinario Se descubrió que Aslan, además de estar congelado, tenía dientes podridos, una herida por mordedura, pulgas, lombrices, diabetes y alergias en la piel. Tuvo que permanecer en el hospital unos días para estabilizarse antes de ir con su familia adoptiva. Muchos recomendaron la eutanasia dada la mala situación en la que se encontraba, pero los dos voluntarios no quisieron renunciar a Aslan.

Agradecido por su rescate, el gato naranja no dejó de luchar ni un día. Entre amor, abrazos y atención veterinaria, el gato enfrentó un viaje de recuperación cada vez mayor. A los pocos días, Aslan Recuperar Estaba listo para terminar su recuperación en un hogar de acogida con su salvadora, Jaylee. De una familia adoptiva, Jaylee se enamoró para siempre del dulce gato naranja.