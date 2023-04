El Dalai Lama y la petición del niño de “chuparse la lengua”: por qué es imposible emitir un “juicio final” sobre su gesto

Un anciano que ya no está en sí mismo, que perdona, o incluso un pedófilo. afiliado el dalái lama Se ha dicho durante años en todos los colores. Por otro lado, quien es conocido por su personalidad alegre, jutsu tenzin No dejó en varias ocasiones de cometer alguno de ellos descuido: En 2019, el hombre que este año cumple 88 años creó un avispero para declarar que si se reencarnaba mujer “Debería haber sido más AtractivoEl año anterior comentó el problema de la emigración deÁfrica, declaró que era mejor “salvar Europa para los europeos”. El último cupón data de finales de febrero, cuando durante un celebrarEl líder budista besó a un niño en los labios y le pidió que “chupando su lenguaEl video que muestra la escena, que fue subido a Internet hace unos días, fue calificado por muchos como “indecente”, “escandaloso” y “repugnante”. Alguien fue más allá. República dio una entrevista Tenzin Bélgor, un monje que lleva años denunciando abusos sexuales dentro de la comunidad budista. ¿Pero es éste realmente el caso? disculpas a chico y para el familiaasí como muchos amigos de todo el mundo, el personal Líder religioso Justifique lo sucedido diciendo cómo jutsu tenzin le gusta burlarse de el la gente que se encuentran en el camino inocente Y alegreSin embargo, el increíble aspecto de niño Le surgen algunas dudas.

Si la pregunta es si el video prueba que el dalái lama Es un pedófilo, así que creo que la respuesta podría ser sí para algunos”, dice. Roberto BarnettFundador Programa de Estudios Tibetanos Modernos en la Universidad de Columbia Nueva York. escuchado de Fattoquotidiano.it El administrador llama ‘uno’ especulación total“A falta de otras pruebas. El riesgo -según el profesor- es crear” una Aversión climática a los medios hiperbólicos“. segundo Barnett No es fácil explicar un gesto. jutsu tenzin Debido a que los tibetanos tienen diferentes costumbres en diferentes regiones, incluso varía de una familia a otra. Sin embargo, como destacan en la red algunos tibetanos Y mundosen algunas regiones región Seguro de sí mismo Chino Besar a los bebés en los labios se considera una expresión normal de afecto por parte de los mayores, como dice la frase tibetana, “chupa mi lengua“. Barnett Admite que es difícil encontrar una explicación definitiva, precisamente por la diferente percepción que se tiene de ella Cada unidad familiar tiene este comportamiento. Pero la reacción de la comunidad tibetana en la web fue en general positiva. comprender; Muestra de cómo el gesto -salvo contadas excepciones- no debe parecer tan ajeno a quienes están inmersos en este contexto cultural específico.

de confianza mundo tibetano También cree que es necesario analizar la dimensión histórica del problema. Porque si por un lado La indignación de la opinión pública occidental En algunos casos es honesto, en otros es producto de una larga historia de “quejas”. extremistas Y Imaginativoen contra de el dalái lama. Una historia que involucra a los primeros misioneros católicos en china imperial. No todos: jesuita Hipólito Desideri quien vivio en ella Lhasa A principios del siglo XVIII, dominaba un idioma tibetanoRespetó la religión budista y sus instituciones. Pero el misioneros protestantes fundamentalistas Se sabe que intentaron campañas de proselitismo agresivas en la década de 1990. En sus publicaciones acusatorias especificaron Budismo forma de esclavitud espiritual y satánica.” Como recuerdas Barnett en “Rescatar al Tíbet de las garras de Satanás: actividad misionera en el Tíbet actualantes de la invasión Tíbet En 1903, los medios de comunicación y los imperialistas británicos se volvieron virales. El discurso del odio contra la figura el dalái lama. La práctica de hacer denuncias falsas ad hominem contra la cabeza Lamaísmo tibetano Entonces cómelo autoridades chinas En 1959 una vez conquistada Distrito militar de Manu. O más precisamente en 1962 cuando, tres años después direcciones equivocadasel gobierno chino admitió que escaparon jutsu tenzin en India Fue voluntario, no un secuestrar. Al igual que con otras formas de prejuicio arraigadoa veces es difícil distinguir un archivo miedos sincero (pero tal vez no sea consciente) de algunos extranjeros de las acusaciones bien fundadas y conspirativas contra el budismo tibetano o el Dalai Lama”, explica Barnett.

no cuenta Factor políticoDesde 2012: – por elección – jutsu tenzin Desempeña un papel exclusivamente religioso. Pero su personalidad sigue ligada a un movimiento resistencia Contra la asimilación étnica llevada a cabo por el gobierno chino en Tíbet. Y así se incluye en esa narrativa polarizadora que lleva años presenciando Porcelana se dice perfecto negativo o paroxístico positivo. Para no poner en peligro los negocios con la segunda economía más grande del mundo, cada vez menos países acogen abiertamente la el dalái lamacual Beijing Todavía se considera un separatista.