Joven de 21 años en la Guardia Nacional, Jacques Teixeira- Corriere.it

De nuestro corresponsal

NUEVA YORK – Algunos “compañeros de chat” lo identificaron como el “topo” de documentos clasificados del Pentágono y la CIA, quienes revelaron su apodo, “OG”, que en la jerga significa gángster original, al lugar de la investigación. gato cascabel Y muchos otros detalles al El Correo de Washington Pero no su nombre real, porque están enamorados de él. Entonces los corresponsales Los New York TimesCon la ayuda de un colega de gato cascabelRastrearon la verdadera identidad del presunto “topo” en documentos clasificados publicados en la plataforma Discord: lo encontraron a través de su perfil en Steam, un sitio para comprar y compartir videojuegos, y también notaron que habían surgido detalles. En los márgenes de las fotos que tomó de los documentos (por ejemplo, mesa y azulejos) Reflejo de imágenes de la casa de sus padres disponibles en las redes sociales. Finalmente, el Los New York Times Obtuvo la confirmación del nombre de dos funcionarios anónimos: el FBI estaba vigilando a Jacques Teixeira, de 21 años, reservista de la 102 División de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Más tarde se supo que temían que pudiera estar armado.