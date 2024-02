Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Procesión de antorchas en Roma el lunes, desde FdI hasta Pd y M5S. Moscú: “Navalny es víctima del “síndrome de muerte súbita””

11.34 h – The Sunday Times: “Espías rusos en la prisión donde se encontraba recluido Navalny”

10.56 am – Medios de comunicación: “Combatientes estadounidenses F-16 a Ucrania en junio”

03.31 am – Biden: “Le dije a Zelensky que confío en la ayuda de Estados Unidos”

“Hablé con Zelensky esta tarde (ayer para los que leen, Sr. Dr..) Para decirle que estoy seguro de que conseguiremos este dinero. Hay mucho en Juego. En declaraciones a los periodistas en Delaware, el presidente estadounidense Joe Biden dijo: “La OTAN es esencial para nuestra supervivencia”. El presidente afirmó que “nadie puede estar seguro” de que otra ciudad ucraniana, después de Avdiivka, no caerá antes de que el Congreso apruebe la ayuda. Continuó: “Esto me parece ridículo e inmoral”, y subrayó: “Lucharé para proporcionar a los ucranianos las municiones que necesitan”.

03.24 AM – Biden: “Putin pagará el precio de la muerte de Navalny”.

“Dije que habrá que pagar un precio”: esto dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, al comentar la muerte de Alexei Navalny con periodistas en Delaware. “He oído muchas cosas que no han sido confirmadas. Pero el hecho es que Putin es el responsable. Independientemente de si lo ordenó o no, es responsable de las circunstancias… Es un reflejo de su carácter. Esto no puede ser tolerado”, dijo Biden.