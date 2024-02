“No hay confianza, falta el líder” – El Tiempo

“Los dirigentes de Hamas están buscando en el extranjero una alternativa a su líder en la Franja de Gaza, Yahya Al-Sinwar, mientras las brigadas del movimiento en Khan Yunis han sido desmanteladas y un ataque a Rafah se vislumbra en el horizonte”. Así lo afirmó el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, según el periódico Times of Israel. “Hamás no confía en sus líderes, eso está muy claro”, afirma Gallant tras analizar la situación con el comandante del Comando Sur de las FDI, el general de división Yaron Finkelman. El ministro afirma que “Hamás en Gaza no está respondiendo y no hay nadie con quien hablar como líder en el terreno”, y añade que los dirigentes de Hamás en el extranjero están buscando nuevos líderes en Gaza.

En Khan Yunis, Gallant dijo que unos 200 presuntos terroristas se rindieron a las fuerzas en el Hospital Nasser y docenas en el Hospital Al Amal, lo que indica la pérdida de “espíritu de lucha” de Hamás. “La gente que tenía juegos de rol, armas y rifles no peleaba. “Esto dice algo sobre su comprensión de las relaciones de poder, que entendieron que su destino era la rendición o la muerte, y que no había una tercera opción”. Galant dijo que la Brigada Khan Yunis de Hamás fue “derrotada”. Señala que Hamás “permaneció con fuerzas marginales en los campos centrales y con la Brigada Rafah, y lo que les impide un colapso total como sistema militar es la decisión del ejército israelí”. “No hay nadie aquí para ayudarlos, ni iraníes, ni ayuda internacional”, afirma Gallant, prometiendo que el ejército israelí desmantelará las seis brigadas restantes de Hamás, dos en el centro de Gaza y cuatro en Rafah. El ministro añade: “No tenemos derecho a detenernos mientras haya 134 rehenes” en poder de Hamás.