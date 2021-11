Alemania y Merkel

“Alemania se encuentra en una situación muy trágica. Es hora de actuar”, dijo Angela Merkel, al anunciar en Berlín el énfasis en los requisitos (parciales) y no vacunados de la jeringa para los profesionales de la salud.

Cerrar en Alta Austria y Salzburgo El virus también se está propagando en otros países: durante unas semanas, el cierre general regresará en Alta Austria y Salzburgo. También en Alemania está la primera tierra que contempla un nuevo cierre de restaurantes, hoteles y tiendas para todos: es Sajonia, que ya ha llegado a sus límites en el barrio.

Eslovaquia y Grecia: presione No Fax Mientras que Eslovaquia cerrará las puertas de la vida pública a los no vacunados. Por la noche, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis también anunció en un discurso a la nación nuevas restricciones para los no vacunadores. A partir del lunes, quienes no estén vacunados no podrán acceder a “espacios cerrados” públicos, incluidos restaurantes, cines, teatros, museos y gimnasios. Además, el CEO ha decidido reducir la duración de la tarjeta verde a 7 meses para los mayores de 60 años para animarlos a tomar la tercera dosis lo antes posible. “Grecia lamenta las víctimas evitables porque simplemente no tiene el porcentaje de vacunaciones de otros países europeos”, dijo el jefe del gobierno de Atenas.