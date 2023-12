Dota 2: Valve envía prohibiciones permanentes en paquetes navideños

Cada vez más desarrolladores creativos

Momento de prohibición finlandesa

Valve no es el primero en aprovecharse de los usuarios molestos con iniciativas improvisadas como esta. Por ejemplo, los desarrolladores de Call of Duty: Warzone castigaron a muchos tramposos cortándoles los paracaídas para que no pudieran llegar vivos al suelo, mientras que Rockstar Games hizo que algunos tramposos en GTA Online literalmente explotaran.

Sin embargo, Valve lo ha llevado al siguiente nivel, envolviendo la prohibición permanente en adorables paquetes navideños.

La iniciativa de temporada fue descubierta por Mason Venne, un jugador profesional de Dota 2 que encontró un regalo de Valve al abrir el juego en Steam. Pero el padre Newell no le aportó nada bueno. De hecho, incluso el carbón real era mejor en este caso, ya que cuando lo abrió encontró carbón tóxico y fue prohibido indefinidamente por “smurfing”, es decir, jugar con una cuenta secundaria para eludir las reglas de emparejamiento relacionadas con las habilidades. . Por supuesto, Venne no es el único que recibe el regalo de Valve. el Subreddit de Dota2 Lleno de informes similares.

Valve mencionó “regalos” en la actualización Virus de las heladas 2023que por lo tanto debería limitarse a Dota 2. Es poco probable que los usuarios de Steam reciban obsequios similares en caso de prohibición, pero nunca se sabe.

Los pitufos son el flagelo de los juegos multijugador en línea, y algunos jugadores muy poderosos arruinan el juego para los novatos disfrazándose de novatos para humillarlos. En septiembre, Valve anunció que había prohibido 90.000 cuentas de Dota 2. pitufo.