The Last of Us Online: Aparece una imagen del juego cancelado y revela algunos detalles

A pocas horas del anuncio oficial de la cancelación Lo último de nosotros en líneaun título multijugador de acción real para PS5 está en proceso en Naughty Dog, compartió el conocido informante Dusk Golem. Una supuesta imagen del juegoLo cual revela algunos pequeños detalles.

La toma como vemos en la publicación en Twitter. La X a continuación muestra lo que asumimos que es. Pantalla principalA través del cual el jugador puede iniciar el partido, invitar a otros jugadores, unirse a ellos, etc.

También desde este menú vemos que es posible navegar por múltiples pantallas usando las teclas L1 y R1. Entre estos elementos también hay entradas para “Battlepass” y “Store”, lo que confirma que incluso The Last of Us Online en los planes originales habría tenido la inevitable estructura estacional. Pase de batalla y tienda interna Donde puedes comprar cosméticos usando moneda premium para personalizar tu avatar digital. Por otro lado, “Recogidos” puede ser el menú desde el que personalizar la estética de nuestro personaje.