¡Dorothea Wehrer gana en casa! Lisa Vittozzi se equivoca y está en el top 15 – OA Sport

15.45: Eso es todo por hoy, el tiempo será para mañana con la carrera masculina. ¡Gracias por seguirnos y buenas tardes!

15.44: Simon lidera el Mundial con. Más de 100 puntos por delante de EA. Auberge, Ferrer subió a la tercera posición, un punto por detrás de Fituzzi

15.43: ¡La carrera ha terminado! Dorothea Wierer ganó Anterselva, la segunda victoria de las mujeres italianas después de la victoria de Vittozzi en Ruhpolding. Un blues increíble, incluso en un fin de semana duro.

15.39: Rebecca Bassler estará al comienzo de la persecución. Cuando faltan los últimos cuatro atletas en la línea de meta, ella es 54 a 2’14 “

15.38: Lisa Fituzzi se tiene que conformar con el 13º con dos faltas y 45° de retraso, Cumola 25 al 1’21”, Auchintler 42 al 1’45”

15.36: El top ten lo completan el noruego Roysland cuarto, el esloveno Lambek quinto, el alemán Hermann sexto, el alemán Hettich séptimo, el francés Colombo octavo, el francés Simon, noveno líder de copa, el francés Jean Monod décimo

15.34: Gran Premio de Colombo para Francia que terminó 8º a 26″ frente a Simon

15.33: Dorothea Ferrer puede celebrar su regreso al éxito, estará en lo más alto del podio con la francesa Chloe Chevalier y la sueca Elvira Oberg

15.30 horas: Auchentaller se sitúa 40º en meta con un retraso de 1’45”, por dos faltas

15.25 horas: Cuarto éxito en este formato de carrera para Dorothea Ferrer y quinto en los telares de Anterselva

15.24: Auchentaller con dos errores es 43 tras dos polígonos

15.23: Wierer es increíble, con todo lo que pasó esta semana. Ya imaginemos a quién Wierer podrá dedicarle la victoria de hoy al que siempre, en los momentos difíciles, sabe sacar lo mejor de sí mismo

15.22. Victoria de Dorothy Weirer!!!! En la final, Chloe Chevalier colapsó, terminando 2″ 8 detrás de Blue, quien regresó para vencer a la nieve de su casa después de su victoria mundial en 2020.

15.21: Está en el extranjero

15.20 horas: C. Chevalier no brilla en la final pero parece que puede hacerlo

15.19: Chevalier solo tenía una ventaja de 3 puntos sobre Ferrer a un kilómetro de la meta pero Blue no estuvo demasiado fuerte en la final

15.18: Auchenthaler es 21 pero sin errores tras el primer polígono

15.17: Chloe Chevalier gana a Wierer, con una ventaja de 7 grados en el km 5,8

15.16: Buen final de Roeiseland que cierra 14″ de Wierer por delante de Lampic, es tercera pero difícilmente estará en el podio

15.15: C. Chevalier no se equivoca y tiene 5″ de ventaja sobre Wierer, no podrá ahorrar para vencer al blue

15.14: C. Chevalier entra con una ventaja de 8 puntos sobre Wierer en el campo de tiro y es segundo detrás de Simon. Komola es decimonoveno en la línea de meta

15.13: Royceland se recupera en la final. A un kilómetro de la meta, perdía a Wierer por 17 y podría subir al podio

15.12: Pearson es 17º en la meta

15.11: Chevalier avanza 8 grados sobre Wierer en el kilómetro 4

15.10 horas: Bassler tiene dos faltas en el segundo polígono y peligra la carrera para ella

15.09: ¡ERROR ROEISELAND! El noruego es tercero a 19″ de Wierer tras dos polígonos

15.08: Davidova con un cero es 15, y Roeiseland está en el segundo polígono

15.07: c. Chevalier está al frente después del primer polígono con un cero

15.06: Herrmann también volvió bien en la final: está por delante de su compañero Hettich, cuarto

15.05: Lambic es tercero en meta con 18, la gran final para el esloveno. Roysland en el km 4 tiene una ventaja de 6 décimas sobre Wierer

15.04: Error en el primer polígono de Basler acercándose al segundo

15.03: Hauser es séptimo en la meta

15.02: Lampic está a un kilómetro de la meta en Wierer 23

15.02: Wierer tuvo problemas en la final pero salió victorioso. 8″! Antes de que E. Oeberg finalmente se desatara

15.01: Jeanmonnot cierra cuarto a 20″ de E. Oeberg

15.01: Zero de Roeiseland en el primer polígono, tiene 6 de Simon y 3 de Wierer

15.00 Wierer todavía tenía una ventaja de 16 grados a un kilómetro de la meta

15.00: Hermann sin faltas, tiene 38 pulgadas de Weyer y es noveno, Lambeck inicia su remontada

14.59: E. Oeberg al mando en meta con 14″ sobre Hettich

14.58: Hitic va líder en meta, Lambek es otro error, Komola es nueve de 10. El esloveno es séptimo, Blue es 13º

14.57: H. Oeberg es segundo a 4 puntos de Simon pero por delante de Vittozzi en la meta

14.56 horas: El italiano tiene una ventaja de 15 sobre E. Oeberg

14.55: ¡CEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO WIEREEEEEEEER! ¡Él está a la cabeza después de dos polígonos!

14.54: Brillante vuelta final para Damon que recorta 18 puntos a Vitozzi que es segundo en meta

14.53: Wierer en el km 4 está a 6″ de Simon

14.52: Dos faltas de Hermann en la cancha, es 21

14.51: e. Oberg sin faltas de pie tiene una ventaja de 18 grados sobre Hetic, y Lambique es 13 con una falta en el piso

14.50: Batovska Fialkova con dos faltas, cuarta, Vitozzi es quinta en tiempo de la eslovaca, y Hitch se adelanta tras dos polígonos sin errores, segunda plaza para H. Oeberg con falta por 2 sobre Simon.

14.49: tercer Wierer a las 3 de Simon en el polígono uno,

14.48: ¡Cero victoria de pie! ¡EL CERO DE WIERER EN EL PISO, DOS FALLAS DE SIMON DE PIE! Blues en la carrera

14.46 horas: Cuatro errores de Tandrivold que tiró la carrera por la borda

14.45: sin errores de E. Oeberg en los polígonos uno y cuatro a 17 pulgadas

14.44: Wierer es cuarto a 5 de Simon en el km 1.5

14.43: Falta de H. Oeberg en el suelo, es octavo a 32″, Hettich es cuarto a 25″ sin faltas

14.43: séptimo Wierer en 4″ en el km 0.8

14.42: Batovska Fialkova no se equivoca y es segunda a 2″ de Simon

14.41 horas: Simon sin faltas, 10″ de Tandrifold, Fituzzi a 47″ del francés

14.40: ¡NOOOOOOOOO! | Vituzzi falló los dos últimos goles y echó el partido por la borda, con un poco de viento a ella, mala suerte

14.39: Tandrevold no estuvo nada mal y volvió a tomar la delantera con una ventaja de 15 yardas tras el primer polígono

14.38: Magnusson impecable en tierra, viento impagable

14.37: Strymos en cabeza en el km 0.8, el primero de los atletas en el primer polígono

14.36: Vituzzi en 1,5 km lidera 4 grados por delante de Tandrifold

14.35: Simon delante de 0,8 km con. 7 décimas por delante de Vitozy

14.35: Vituzzi2 lidera la Tandrifold en el kilómetro 0,8

14.35: En el km 0.8, Tandrifold tiene una ventaja de 3 puntos sobre Gandler

14.34: En el km 0.8 Magnosson tiene una ventaja de 2 sobre Gasparin

14.33: partido de Vitozi

14.30: Comienza la carrera

14.29: Magnusson primero en salir, Fituzzi empezará con 5, Yerrer con 22

14.26 horas: Juntos, espacio para Samuel Comola, Hannah Auchentaller y Rebecca Passler, que jugarán por las otras dos posiciones en el cambio de relevos.

14.24: Bel Paese, tras los resultados obtenidos en las últimas semanas y las polémicas surgidas por la exclusión de Sanfilippo del equipo azul con la despedida del biatlón del atleta, claramente se centra mucho en la pareja formada por Dorothea Wierer y Lisa Vittozzi,

14.22 horas: Entre los que siguen jugando, solo Marti Olsbo Roseland ha podido repetir (2 medallas de oro en el Mundial 2020), mientras que solo hay un éxito para Anna Frolina (2009), Ekaterina Yurlova-Bercht (2016) y Tiril Eckhoff (2018), Marketa Davidova (2019), Lisa Theresa Hauser (2021), Julia Simon (2021) y Justine Braisaz-Bouchet (2022).

14.19: El número de deportistas en activo que ya han triunfado en Anterselva es altísimo. Incluso son nueve, con la anfitriona Dorothea Ferrer haciendo de leona, habiendo ganado 4 veces (2019, 2 oros en el Campeonato Mundial 2020, 2022).

14.16: Todos contra la francesa Julia Simon que es la atleta en su mejor momento, la más laureada de la temporada y claramente líder de la Copa del Mundo

14.13: Lo mejor del circuito internacional de biatlón se traslada a Italia. La Copa del Mundo se disputa en Anterselva: la última etapa antes del parón mundialista, una cita del jueves 19 al domingo 22 de enero con carreras de velocidad, persecución y relevos tanto para hombres como para mujeres.

14.10: Buenas noches, amigos de OA Sport, y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera femenina, distancia de 7,5 km, prevista para Anterselva, carrera inaugural de la sexta etapa del Mundial 2022-2023.

