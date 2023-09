Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​2023, Italia se clasifica a cuartos de final: venció a Puerto Rico

Manila, 3 de septiembre de 2023 – Italia está ahí y se clasificó a los cuartos de final del Mundial FIBA. Blues Bozzico Vencieron a Puerto Rico En el partido decisivo 73-57. El Italbasket, capitaneado por Pippo Ricci, empezó bien inmediatamente y se estiró, rechazando el ataque en la zona central pero logrando Para escapar en el último cuarto Y logrando una victoria extraordinaria.

En la próxima ronda de la selección nacional. Te enfrentarás a Estados Unidos o Lituania: Será el blues primero en el grupo Si es un desafío a las 2 p.m. Serbia vencerá a República Dominicana.

Sentimientos del Presidente Federal cIanni Petrucci: “Italia finalmente alcanzó los cuartos de final del Mundial, algo que no ocurría desde hace muchos años. Se tomaron decisiones inteligentes y el equipo estuvo perfecto. Ahora tenemos que soñar. Contamos con un cuerpo técnico de primer nivel”. El equipo no alcanzó los cuartos de final Desde el Mundial de 1998edición en él Connecticut Gianmarco Bozzico.

Italia vs Puerto Rico en vivo