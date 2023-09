Ferrari está en un estado de cambio, porque las actuaciones en la Fórmula 1 no son continuas

“Monza dijo eso todavía Toro rojo Solo habia… ferrari, y los demás no fueron vistos en absoluto. Tomemos las cosas buenas que dijo este fin de semana.” Llegó enérgico Fred Vasseur Existe una comprensible sensación de satisfacción por la forma en que Cavallino afrontó y compitió en el Gran Premio de Italia, un evento que la Scuderia sintió profundamente e incluso un poco temido. Tiene miedo porque en una temporada de grandes expectativas, lamentablemente incumplidas, correr ante el público es siempre un acontecimiento que no hay que perderse, y los malos números no están permitidos, por muy grandes que sean los adversarios. Y luego “se escapó el peligro”, podemos decir en este sentido que Ferrari hizo todo lo que pudo y respetó la cita, trajo los mejores materiales disponibles, estudió bien los reglajes y superó. Toro rojo En la clasificación y la mantuvo en carrera el mayor tiempo posible. El público disfrutó, e incluso vio dos coches rojos peleando al final, y los que regresaron a casa tendrán un buen recuerdo de esta carrera, mejor que el tercer y cuarto puesto. Carlos Sainz Jr. Y Carlos LeclercLo cual no se puede definir como un éxito para Ferrari.