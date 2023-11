COMITES MÉXICO | Italianos en Veracruz: 142 años después sigue siendo el primer día [FOTO]

un pequeño complejo | ¿Qué significa hoy hablar de Italia? ¿De qué sirve hablar de ello en una sociedad globalizada que destruye y aplasta valores, diferencias, raíces y trata de devolverlos a lo mismo, plano y superficial?

¿Qué sentido tiene hablar de italiano en una sociedad como la nuestra, mexicana, donde muchas veces predomina la distancia geográfica y el desprecio generalizado por nuestra tierra; ¿Dónde te encuentras a menudo con personas que son capaces de hablar de sus propios asuntos, de cómo joderte o, peor aún, de nuestro país que “no les da nada”?

¿Qué sentido tiene hablar de Italia para quienes, como los de ascendencia italiana, en la mayoría de los casos, sólo han visto Italia a través de YouTube o a través de los ojos y las historias de sus abuelos?

Afortunadamente, un jubilado de Belluno, uno de los tranquilos miembros de un animado grupo de venetos que había partido del Véneto para celebrar los 142 años de comunidad en Veracruz, nos dio la respuesta en bandeja de plata: “Ya sabes. Este viaje vamos a “traer Italia a México” se vuelve contra Giovanni y hacia mí, y al final nos sirve a nosotros, no a ellos. ¡Porque nosotros, que hoy vivimos en el campo, a diferencia de aquí, nos hemos olvidado de Italia! Aquí volvemos a encontrar Italia, así que lo llevamos a casa.

Por supuesto, Italia es un concepto plural, en constante cambio, pero estas familias Manuel González de Huadusco, Córdoba, Orizaba de la Villa Luisa de Papantla en Sibilo, Veracruz, aún hoy mantiene encendido este fuego, una pasión que sólo existe desde la honestidad, la inocencia, la espontaneidad y la pureza. Y las noticias de estos días con ellos lo confirman.

Celebraciones

Nuestra experiencia comienza en Veracruz. Ni siquiera nos da tiempo a bajar del avión y nos encontramos sentados en una mesa de un gran salón frente al puerto con muchas personalidades: representantes de las comunidades italianas de Córdoba, Orizaba, Huadusco, Veracruz, con varias embajadas encabezadas por Oscar. Dalla Bona (alemán de ascendencia italiana), líder del pueblo Belluno en el mundo y amigo de México, las autoridades locales, el alcalde, el almirante y por supuesto, todo el grupo de ciudadanos Beluno y los muchos Beluno que viven aquí. . El “deus ex machina” de todo esto fue el Cónsul Honorario de Veracruz, Tabasco y Campeche, Emilio Zilli.

Don Emilio, aquí en Veracruz, es conocido por todos (interpretado en sentido natural: dudo mucho que haya una persona en toda la comunidad de ascendencia italiana que no conozca a la Dra. Gilli Debernardi). El Cónsul representa, para todos, el arquetipo de la ascendencia italiana: el orgullo, el conocimiento, la ética, la pasión y un compromiso total y total con su función lo convierten en un ejemplo a seguir para todos. Imparable, si no fuera por el tiempo y las reglas: su mandato expira poco después de alcanzar el peor límite de edad.

La primera emoción nos emociona cuando Don Emilio se levanta de la mesa y cruza la calle para depositar una ofrenda floral en la estatua que conmemora la llegada de los inmigrantes, o cuando regresamos en un recorrido absolutamente excepcional. El almirante y oficial/guía de la Armada de México, siguió los pasos de los primeros italianos que llegaron en 1881, después de mil tribulaciones, luego se convirtió en Manuel González.

Tiempo para almorzar en el Comedor de Oficiales Navales (normalmente no accesible a los civiles) y regresar a los muelles para el momento más destacado del día: el aniversario del atraque del transatlántico en el puerto el 18 de octubre de 1881. A su llegada, una escena llenó el corazón: cientos de italianos se reunieron y celebraron el acontecimiento. Música, discursos, canciones (el equipo de Belluno se encarga de ello), y luego los afortunados suben al barco, clavel en una mano y globo en la otra. A las 17.45 horas, hora oficial de atraque del Atlántico, suenan las sirenas, los globos (blancos, rojos y verdes, por supuesto) vuelan alto en el cielo plomizo de la ciudad portuaria, mientras las flores descansan sobre las olas. El mar que acogió la llegada de nuestros paisanos hace 142 años.

Te acuestas temprano con los ojos y el corazón llenos de emociones, pero aún no ha terminado. Al día siguiente nos espera un día completo en el interior del estado. Levantarse a las seis y tener que estar en Huadusco antes de las nueve, cuando comienzan los primeros eventos, quién sabe por qué, creemos que son más “íntimos”. Llegamos a las ocho y media pero algunas carreteras ya están cortadas. Logramos estacionar y caminar hasta llegar al lugar indicado para asistir al primer evento del día.

Algo surrealista está sucediendo aquí: como los nuevos Troisi y Benigni en esa obra maestra “Debemos llorar”, nos encontramos empujados a otra era: somos arrojados al centro de un escenario que incluye calles enteras y docenas de “extras”. ” , Mujeres, Hombres, Niños, en una producción al estilo Broadway, una especie de “Los Miserables” local, en la que Cosette y Jean Valjean asumen el papel de los abuelos venecianos: ‘Y una fiel reproducción de la primera visita de los italianos a Huatusco.

Un grupo de bellunos observa asombrados lo que sucede, entre ellos Dalla Bona entre lágrimas. A lo largo del camino, mezclados con los participantes, caminamos entre dos alas de una multitud que se mueve uniformemente, cada una con un cartel con el apellido de su familia: les resulta difícil transportar y explicar el momento.

La escena termina con la apertura simbólica de las puertas de la ciudad a los italianos por parte de las autoridades locales encabezadas por el alcalde: una “ópera” de cinco minutos que vivirá para siempre en los ojos y en los corazones de aquellos que tuvieron la suerte de haberla vivido. Es.

La ceremonia en la plaza continúa con banderas e himnos nacionales, discursos ceremoniales y lecturas de todas las familias que llegaron el 18 de octubre hace 142 años. Gabriella Parisi, representante y organizadora del pueblo de Belluno en el lugar, entre otros, ese día, puede decir que está satisfecha.

Por la tarde, todos en Manuel González, a veinte minutos de Huadusco, donde nos espera el alcalde de Gentla, parte de la colonia, en la plaza principal, luego en la inevitable misa, para finalmente en el cercano Posiodromo, único en su tipo. en México, donde hasta el atardecer comemos, convivimos, hablamos, cantamos y festejamos.

Conclusión

Al día siguiente regresamos a la Ciudad de México, no sin antes desayunar en el hermoso patio de “La Casa del León” en Huadusco. Mucha gente se acerca en busca de ayuda con sus problemas de ciudadanía. Sí, lamentablemente hay muchos más que todavía no están en Italia, y por razones que no siempre son pertinentes: una ley que estaba en vigor hace unos meses, un documento que antes era válido y luego ya no existe, un abuelo que prorrogó Durante el periodo de covid y dejado caducar sus documentos, quizás sin saberlo, tiene que alimentar a su familia y se ve obligado a “renunciar” a la ciudadanía italiana. Porque los que tienen sangre italiana son italianos y estaría orgulloso de que fueran reconocidos como tales, y sobre todo, por nosotros.

Antonio Mariniello, Vicepresidente de los Comités de México