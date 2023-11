En golf, Van Rooyen gana en México y dedica la victoria a su amigo enfermo

tecnología universalRetenido en rutaEl Cardonal en Los CabosElaborado bosque de tigre, fue un partido emotivo. Sobre todo perforado por un putt increíble Erik van Rooyen en el último green. Una tirada para ganar dos tiros. le dio la victoria. una victoria Estar dedicado a John TrasomerSu mejor amigo, testigo de matrimoniocual Lucha contra el cáncer En un intento desesperado (los médicos le dieron diez semanas de vida). Lágrimas de alegría y dolor A Eric van Rooyen, golfista sudafricanoGracias a esta victoria, ascendió desde la posición 125 en la clasificación. La carta a jugar en el PGA Tour 2024. Van Rooyen recibe la primera moneda Casi 1,5 millones de dólares Y una segunda victoria en su carrera en el máximo circuito estadounidense, tras una victoria en 2021. Campeonato Barracuda. Después de empezar a trabajar con Entrenador Sean Foley Los avances se hicieron gradualmente. Los resultados se sucedieron lenta pero gradualmente: en agosto finalizó sexto en el Campeonato Barracuda y llegó fuerte a México. Cinco top 25 consecutivos Entre el PGA y el DP World Tour, tras un putt perforado y un abrazo con su caddie, no hicieron falta palabras. Todo el mundo sabe.”Fue una victoria para su amigo.”. Van Rooyen conoció a Joan Trasamer cuando tenía 19 años, cuando se mudó de Sudáfrica a los Estados Unidos para ir a la universidad. Cuando llegó, Dresser lo estaba esperando en el aeropuerto. Bienvenido a Minnesota Para alguien que se convertiría no sólo en su compañero de cuarto, sino también en su mejor amigo y padrino. “El martes me envió un mensaje diciendo que le quedaban de seis a diez semanas de vida y que tenía cáncer. En la etapa terminal“, anunció entre lágrimas Van Rooyen. “Le dije que Lo amo muchoLo único que quiero hacer ahora es conocerlo, estar con él”, añadió. La victoria le valió una exención de dos años para jugar en el PGA Tour. Una invitación para jugar el Masters en 2024.