Cita doble con el estreno de NCIS y NCIS Hawaii

Las aventuras del Servicio de Investigación Naval de Estados Unidos continúan en Rai 2, retransmitido esta semana el jueves 5 de octubre, a las 21.20 horas. Por primera vez, comenzamos con un nuevo episodio de “NCIS”, la agencia naval de lucha contra el crimen con sede en Washington cuyos eventos han inspirado la serie de televisión más vista en los Estados Unidos durante más de una década. En “Out of My Mind”, la teniente Rachel Donohue, después de apuñalar a su marido Logan, quien afortunadamente sobrevive, afirma que no recuerda nada de lo sucedido, ni por qué cometió el terrible acto. Rachel sufre desde hace algún tiempo síntomas extraños que la llevan a buscar un diagnóstico médico. Durante el interrogatorio, la mujer sufre un repentino arrebato de ira y, tras desmayarse, una radiografía revela que el teniente tiene un implante subcutáneo en el brazo.

Siempre sigue en Rai 2, a las 22.10 horas, “NCIS Hawaii”, parte de la serie de televisión ambientada en las islas del Pacífico. También se ve por primera vez el episodio “Dangerous Journey”, en el que Tennant solicita poder interrogar al recluso Laird Harriman mientras lo transportan en helicóptero desde Maui a Oahu, acompañado por el joven agente Crichton. El delincuente, fingiendo sufrir diabetes, logró secuestrar el helicóptero que luego se estrelló contra el suelo. A pesar del impacto de la caída, Crichton y Tennant la persiguen y luego caen en un túnel de lava, donde esperan ayuda. Mientras tanto, Jesse y sus asociados investigan el caso que lleva a Tennant a interrogar a Harriman.