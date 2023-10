Serena Bortone atacó al querido presentador: “Quería mi lugar en Rai 1” | Una pelea en Piazza Mazzini

¡Los fanáticos de Serena Bortone no pueden creerlo! Un colega realizó un disparo completamente inesperado con la mano izquierda. este es quien es

Nació en Roma el 8 de septiembre de 1970. Serena Bortoni Ella es una de las locutoras exitosas. de opinión. En 2010 fue autora de la primera edición de Agorà y desde 2020 hasta junio de este año fue la responsable de realizar Hoy es otro día.

En busca del arca, los restos, en el último momento, me envía RaiTre, todos están a salvo por amor. Y muchos otros programas Se puede leer en su extensa biografía.. Desafortunadamente, la alta dirección de la red no tuvo la oportunidad de proponer una nueva versión de Hoy es otro día.

“No siempre eliges lo que haces en una empresa. Pero creo… El cambio trae nuevas motivaciones “No sólo en el trabajo”.Así comenzó cuando hizo el triste anuncio a sus fieles seguidores.

24.000 horas en seis años frente a las cámaras y ahora sumará aún más a la alegría de los fans porque la volveremos a ver los fines de semana con… Lo que sucederá… En un Lugar Fabio Fazio. También ha estado en el centro de atención recientemente por otro motivo que involucra a uno de sus colegas. Averigüemos quién es.

Una confesión inesperada de un colega sobre Serena Bortone

El colega preocupado mantiene la empresa en funcionamiento todos los días al frente de la empresa. Tus hechos con Anna Valchi. Pronto apagará otra vela, la quincuagésima novena vela para ser exactos. Él no es otro que Tiberio Timberi.. Durante una de las innumerables entrevistas, dejó clara su opinión sobre las relaciones románticas.

“Tengo casi 60 años… Me encuentro de vez en cuando, pero con poca confianza… Mi analista siempre me dice: haz buenos amigos y no estés solo. He pasado por dos depresiones muy fuertes.”. Gracias a la intervención de especialistas pudo superar este mal momento y ahora se dedica intensamente a trabajar. Respecto a Serena, Bortone quiso aclarar algunas cosas.

“Quería sustituirlo en Rai1”

a la mañana El presentador habló libremente sobre su vida privada y profesional. A menudo estuvo acompañado de encantadores colegas y no faltaron conversaciones con algunos. llamé a mi hermana Ingrid Mochitelli mientras con francesca vialdini Y Mónica Città Encontró algunos problemas: “Discutimos pero luego llegamos a una solución”.. La conversación se centró entonces en Burtone.

“Este verano se quejó de que me había dicho que quería sustituirla en Rai1 en Oggi è unaltro giorno. ‘Realmente no estoy pensando en eso’, le dije. Folclore Rai, no hay problema”.. De hecho, ya está en marcha El tiempo justo con Katerina Balivo. Sobre el caso Timperi Y terminó de la mejor manera. Una vez aclarado el malentendido.

© Todos los derechos reservados