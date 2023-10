La opinión de Issa en el episodio 5/10/23

Todos estamos de acuerdo en que un Michelle Longobardi no me gusta Manuela Carreroy que de hombres y mujeres Tal vez nos traería un poco de café, porque de todos modos manú Ella es una mujer estéticamente hermosa, ¿pero él nunca se comunicará con ella?

No, porque tuve este sentimiento muy claro desde el principio, pero el discurso que dio hoy la casamentera de Tronista fue tan claro que me pregunto cómo no pudo haber revoloteado, y por el contrario, quedarse ahí mirando para decir: “Vamos, esperemos que cambie de opinión.“¡Cuánto lo siento!

Quiero decir que te dijo que eres débil, que no eres aventurero, que eres una persona complaciente, y tiene que entender si le gustas porque si eres demasiado débil no tendrás futuro, y que ni siquiera tienes la capacidad de ser tronista porque tienes una personalidad fundamentalmente débil, y tienes esta falta de reacción?

Bueno, lo diría si realmente fuera así. michelle Tenía todas las manos a la obra, porque ella, incluso al no responder a la serie de notas escritas por su prometido, prácticamente confirmó que tenía el tipo de carácter que él claramente decía que no apreciaba.

Mire, sin andarse mucho con rodeos: esto lo tengo claro manuela Él tuvo un amor a primera vista. michelley rescate en desastres (como descubrimientos nicolette En el armario y demás), creo que lo elegirá.

También creo que, para darse un sello, intentaría mostrar el tipo de carácter que el pretendiente de Campania declaró valorar, pero todo esto parece más bien un diario de muerte profetizado, en el sentido de que, en última instancia, es un estampilla manuela Esto es lo que vimos en estos episodios: Son pesados, inseguros y no amados, y en lugar de buscar conflicto, buscan paz, mientras… michelle Claramente quiere una mujer con características completamente opuestas a las suyas. manuela.

Lo elegirás, tal vez te diga que sí (pero ¿queremos borrar estas cosas a las que siempre hay que responder que sí? Es decir, siglos después será la verdadera transformación y un pedazo de historia si respondes que no). !) pero afuera durarán un poco hasta que terminemos después de eso. Son meses y meses de acoso social por parte del antiguo ex y del nuevo ex y, francamente, ninguno de nosotros merece esa tortura.

Sin embargo, me sorprendió el hecho de que las mujeres del público estuvieran peleando entre sí por las salidas. alexei.

Bueno, tiene esa mirada entrecortada que sinceramente aceptaría solo verlo durante el día y en lugares concurridos, y de todos modos su cambio de la temporada pasada a esta me hace reír mucho, porque es, igual que los protagonistas de fanfiction adolescente. quien, ya que quedó decepcionado con la historia anterior donde era bueno, ahora es un tonto egoísta porque su corazón puro está roto y está en proceso de rebelarse contra el mundo injusto que castiga a las personas buenas.

Horas después todavía no me he deshecho de él La vergüenza por otro lado Lo que me impulsó a escupir mensajes que Gianluca Enviado a Cristina TenutaSí, pero cómo puede hacerse eso sino por el Santo de Dios, pero si sabes que enviaste esas cosas vergonzosas pero te callas y lo dices, entonces no niegues las cosas si sabes que la que tiene en la mano tiene un Mil millones de mensajes de texto que te harán parecer incompleto* No, ¡pero al menos un mínimo de Astucia!

Pero peor que el tonto fue la explicación que intentó dar el caballero: “No, pero le envié esos mensajes para tenderle una trampa y ver cómo reaccionaba.“Sí, sí claro, estoy casada con ryan gosling Vivimos en nuestro país. Casa Mojo Dojo a Barbielandia.

¡Dios mío, estos tipos, por el amor de Dios!

Ni siquiera hay esperanza de que mejoren a medida que crezcan, es decir, el jardín de infantes del trono masculino destruye cualquier sueño que tengamos las mujeres de que estos hombres puedan interactuar como adultos incluso en la edad adulta avanzada.

Y sin embargo, a pesar de todo eso, todavía espero el día cristina Tendremos conocidos reales con alguien porque ya estamos en no se cuantas temporadas ¿Quién está ahí para hacer de comentarista o locutor? Es muy raro que a ella le gustara en ese momento. Armando Incarnato!

