“Perdí a mi hermana gemela cuando tenía 7 meses” – Daily

Perla Fatero tampoco podrá contar con Mirko Brunetti. Vale, tal vez sea una afirmación obvia, pero hasta ahora Hermano mayor Construyeron su camino a partir de una historia de amor y un “triángulo” única y exclusivamente con Greta Rossetti. Después de todo, los tres ex jóvenes Temptation Islanders entraron en la casa por esta razón, pero también es cierto que una vez que el atrevido Mirko se fue, las dos mujeres ahora estaban desempeñando su papel. Finalmente, Birla mostró una nueva faceta que impresionó al público.

Pearl y la pérdida de su hermana gemela

el Los gemelos tienen una relación muy especial Sólo quien lo ha experimentado o lo conoce puede comprender el significado de este dicho. Perla Fatero todavía sentía de alguna manera su presencia, aunque nunca la había conocido excepto los meses que compartió el vientre de su madre y los pocos meses que sobrevivió.

No mencionó el nombre, pero insinuó el alcance de este asunto. Sufre una pérdida que no recuerda. Directamente, pero siempre se dio cuenta y todavía sentía su vacío. “Lo siento y no sé cómo explicarlo. Es difícil de explicar”, admitió ante Alfonso Signorini, con el rostro lleno de lágrimas.

Birla, adicción y renacimiento gracias al deporte

Hubo un momento en que Perla pronunció una frase que golpeó al público como una piedra: “Sería mejor si ella viviera en lugar de mí”.. No son palabras dichas a la ligera, sino que surgen de lo que le ha sucedido a lo largo de los años al inquilino de la casa. Hermano mayor Y la cara anterior de Isla de la tentación.

Perla Fatero mostró otra faceta nueva, su lado más oscuro malos conocidos Lo que la llevó a entrar en el túnel de la adicción. “Esas cosas son un engaño, te hacen sentir bien al principio, pero luego te deprimen. Estas son las cosas que te hacen daño”, dijo entre lágrimas. no me enamoréMe rodeé de personas que no encajaban con mi personalidad ni con lo que me enseñaron mis padres. Una de las tantas cosas que me ha ayudado mucho es sp.Ort, gracias al Karate estuve completamente fuera de las calles. Tener un propósito en la vida es algo muy importante. Los deportes me emocionaron“.

El deporte, en este caso el kárate, no como una simple válvula de escape, sino como una lección objetiva y de vida. Como una brújula que te ayuda a encontrar tu camino. a Mensaje positivoa veces.

Perla conoce a su padre, Alessandro Fatero

“Me siento culpable por la forma en que los traté”.Lo admitió en referencia a sus padres, quienes nunca la abandonaron, ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando ella se encerraba y dirigía su atención a las personas equivocadas. Lo que nunca imaginó es que su padre, Alessandro, la estaba esperando en el jardín y no tenía más que hermosas palabras para ella.

“No pienses más en el pasadoEstamos orgullosos de usted y siempre estamos cerca de usted. Considere esto como un hermoso regalo. (…) Disfrútalo hasta el final, sé honesto como lo has hecho ahora y ten calma”. Incluso cuando Signorini intentó recuperar -una vez más- el tema Mirco que el padre Fatero había borrado con tanta elegancia.