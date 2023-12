Todos los eventos y guía para Nochevieja

¿Quién quiere tener una fiesta de Nochevieja? Nochevieja En la arena, apueste todo al gran evento organizado por Roma Capitale al Circo Máximo. Allí, al ritmo de la música, despediremos el 2023 y saludaremos (con mucha ilusión) al 2024. Las tres cantantes principales son Francesca Michelin, Blanco y Laza, junto al equipo de Rds. Una elección que, como definió el asesor de grandes eventos del municipio, Alessandro Onorato, también estuvo determinada por la creación de una Nochevieja “más acorde con los gustos de las niñas y los niños que llegarán de toda Italia”. Lo que supone además “un impulso adicional al turismo menor de 30 años”.

En Nochevieja, en Cielotera celebramos el Año Nuevo en un videojuego: una velada de música sin parar con artistas de todo el mundo.

Tormenta Gerrit, impactos próximos: lluvia y nieve de fin de año. Dónde y cuándo, previsión meteorológica.

guía de eventos

Según análisisse mojó, Autoridad Bilateral de Turismo del Lacio, el número de llegadas entre hoteles y B&B será de 388 mil y la presencia de 925 mil, respectivamente +31,97% y +35,04% respecto al año pasado. En la zona se establecerá una zona de seguridad, acordonada, con puertas de entrada por la vía dei Cerchi/piazza di Porta Capena; Via del Circo Massimo / Via della Fonte di Fauna; Via del Circo Massimo / Via della Greca; Via dei Cerchi / Via San Teodoro; Via delle Terme Decian / Piazza Ugo la Malfa. Rome Mobility Services confirma que se prevé un posible cierre, sólo en caso de necesidad real, a lo largo de la línea de metro B/B1, de las estaciones Circo Massimo y Colosseo. En la zona de la gran fiesta de Nochevieja, los primeros cambios en el tráfico entrarán en vigor a primera hora del sábado 30 y afectarán a Via dei Cerchi, entre Porta Capina y Via di San Teodoro, donde entrará en vigor la prohibición de aparcamiento. fuerza con fuerza. A partir de la mañana del 31 de diciembre el mismo tramo de la vía quedará cerrado al tráfico.

Desde la madrugada del 31 de diciembre, la prohibición de aparcar afectará también a Via del Circo Massimo, Piazza Ugo la Malfa, Clevo dei Poble, Piazza Bocca della Verita y el tramo final de Via dei Cerce, entre Via di San Teodoro y Piazza Bocca. sí mismo. la verdad. También existen restricciones de estacionamiento en delle Terme Deciane y viale Aventino. A partir de las 18.00 horas del día 31, el cierre del tráfico se ampliará a Via del Circo Massimo, Piazza Ugo la Malfa, Via della Greca y Via del Ara Massima di Ercole. A partir de las 19:00 horas, el tráfico también se detendrá en via delle Terme Deciane, Aventino Tiber y via di Santa Maria in Cosmedin.

Celebraciones de fin de año: Viajes adicionales en transporte público desde y hacia Terminillo los días 31 de diciembre y 1 de enero

¿Qué comer en Roma para la cena de Nochevieja? Platos típicos para disfrutar.