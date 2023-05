Choque del sistema, revisión – Multiplayer.it

System Shock (1994) fue fruto de una gran intuición. Gracias al éxito de DOOM y la mejora general de las PC para juegos, el 3D ahora ha pasado por las aduanas, y muchos estudios han estado buscando redefinir las coordenadas de las experiencias más populares, para poder explotar nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades de las crecientes expectativas de los jugadores. Cuando Looking Glass Studios lanzó System Shock para Origin Systems, los únicos modelos a los que podía apuntar eran las dos unidades de Ultima Underworlds, de las que resultaron provenir tantos miembros del equipo de desarrollo (especialmente Dough Church y Warren Spector), que aunque Depende sobre el escenario, se puede hablar sin demora de una cierta continuidad conceptual entre proyectos.

La combinación de exploración y juegos de disparos en primera persona, al tiempo que dejaba al jugador libre para vagar por la estación espacial Citadel sin tener que seguir necesariamente un camino predeterminado, resultó ser un éxito para los críticos, y no tanto para el público, y así fue. System Shock no revive exactamente un éxito en particular (léase: se vendió un poco, pero se pirateó mucho), con el estatus de juego de culto básicamente alcanzando póstumamente. Algunos de los elementos que distinguirán a los sims inmersivos de Deus Ex y System Shock 2 en adelante aún no estaban allí, pero ahora se ha trazado el camino para definir una mezcla específica entre un juego de rol y un juego de disparos en primera persona. En definitiva, hablamos de un título de gran importancia en la historia de los videojuegos y Edición de revisión de choque del sistema No pudo evitar tomarlo en consideración, tratando de dar una visión general de todo el proceso.