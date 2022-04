Aquí está el teléfono inteligente que supera el límite

Según datos de la Oficina Federal Alemana de Radiación, la última generación de dispositivos supera los valores permisibles de radiación.

La noticia fue reportada por AndroidCentral, que es un informe de BanklessTimes sobre teléfonos inteligentes que superan los criterios anteriores.

Él Teléfonos de última generación Debe diseñarse de acuerdo con las normas específicas relacionadas con Valores de SAR قيمo los relacionados con emitida por la radiación. Aunque este asunto ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo, se ha encontrado teléfono inteligente Androide No se respetan los estándares esperados.

En este sentido, recientemente central de Android Publicó un informe de BanklessTimes Asociado a teléfonos móviles que de alguna manera superan los parámetros preestablecidos. allí FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) Establecido como un umbral 1,6 W/kgpero un modelo particular muy reciente es un poco más alto.

Radiación del teléfono: qué modelo supera el límite permitido

Este es el borde de motorola Lanzado en 2020 Eso es según los datos tomados de Oficina Federal Alemana de Radiación, Resalta uno El SAR mide 1,79 W/kg. Sin embargo, las declaraciones anteriores deben estar en contexto.

La escala de referencia es la escala que se tiene en cuenta en Estados Unidos. en Europa La situación es completamente diferente ya que motorola En cuestión no usurpa ningún valor. De hecho, en el continente antiguo se puede ir aún más lejos 2 W/kg. Además, según otras fuentes, el teléfono celular demonizado tiene valores de radiactividad más bajos.

Un factor que cambiará la situación, y no poco, antes de que se desequilibre, sin embargo, todo debe comprobarse con ciertos números. Así que es una buena idea no ser tan rápido para juzgar desde entonces. No existe evidencia científica consistente de ningún problema de salud causado por la exposición a la energía de radiofrecuencia emitida por Teléfono móvil.

En general, su guardia siempre debe permanecer despierto, dado que Los teléfonos son una fuente de radiación independientemente de sus valores. Un sorbo de su uso también ayudará en este sentido, así como a nivel psicológico, ya que las personas ahora se sienten cada vez más atraídas por estos dispositivos, en lugar de lo que sucede en la vida real. Un poco de información para tener siempre en cuenta.