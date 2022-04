F1 Delta Time cierra y todos los NFT cancelados para siempre – Nerd4.life

Cronometraje Delta F1Uno de los mayores juegos de compra y venta. NFT Cerraron sus puertas cancelando todos los NFT que ya no valían nada. De hecho, no ha existido desde que existió. Eliminado. En resumen, los usuarios finales siempre calculan menos de cero, descentralizados o no.

F1 Delta Time se lanzó en 2019 como uno de los primeros juegos NFT con licencia. El 15 de marzo de 2022 se anunció su cierre al día siguiente, 16 de marzo de 2022. El desarrollador, Animoca Brands, no dio tiempo a los usuarios de darse cuenta de lo que estaba pasando y bloqueó los servidores.

F1 Delta Time confiado en criptomoneda Ehterum, que los jugadores pueden convertir en REVV, tokens propiedad de Animoca, que se pueden usar para comprar artículos en el juego en forma de NFT.

Seguramente muchos de ustedes no estaban familiarizados con el F1 Delta Time, pero fue un título insignia del exitoso modelo de juegos con fines de lucro, con el que las ventas de NFT se alardearon en cantidades increíbles, como un automóvil. El diamante (hipotéticamente, por supuesto) se vendió por $100,000.

Motivo del cierre? Parece que el juego está perdido. Licenciado oficialmente De la fórmula 1. Un golpe fatal al sistema económico basado precisamente en la venta de cosas digitales bajo licencia. ¿Qué pasa con las NFT? Todos han sido borrados, junto con la credibilidad de la historia de poseer activos digitales en la cadena de bloques. El desarrollador está compensando a los propietarios dándole tokens para sus otros juegos basados ​​en blockchain, pero los jugadores que han invertido tiempo y dinero en F1 Delta Time claramente no están satisfechos con él y se sienten engañados. ¿Cómo lo culpas?

Después de todo, la promesa de los NFT es su exclusividad y propiedad de los compradores, que deberían sobrevivir a los juegos gracias a las legendarias cadenas de bloques. En cambio, parece que no es así y que tienen un maestro que no es el dueño, más allá de maravillosos símbolos y palabras.