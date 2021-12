Nintendo eShop: ¡Las mejores ofertas de Navidad e ideas de regalos para los recién llegados!

Primero, echemos un vistazo a los títulos lanzados en 2021 que ya están incluidos en los descuentos. Esto, ten en cuenta, no es nada malo: los más traviesos pueden pensar que ya está rebajado porque no es muy recomendable, pero te haremos pensar de nuevo en la calidad de la elección.

Juegos con próximas secuelas



Mario + Rapids: Battle of the Kingdom, para ser redimido por chispas de esperanza

De cara al 2021, también esperamos con ansias una trilogía de juegos muy aclamada que pronto verá la llegada de una secuela o expansión y, por lo tanto, merece una redención.

Hay muchas cosas por las que los italianos somos conocidos en el extranjero. Uno de estos fue el momento emocional al presentar Mario + Rapids: Batalla del reino (14,79 euros rebajados un 63%), que en 2022 continuará la historia de los conejos locos Mario y Ubisoft con una secuela de Sparks of Hope. Conocido por muchos como el X-Com de Nintendo, Kingdom Battle es un gran juego de estrategia por turnos que, gracias a la brillante idea de unir los mundos de Mario y Rabbids, es capaz de atraer al público que normalmente se alejaría. de este tipo. Pensando que es demasiado complicado o peor aún, aburrido. Anticipándose a Sparks of Hope, aproveche la oportunidad y consiga esta pequeña joya.

Mantengamos una cierta serie consistente de Mario + Rabbids: Kingdom Battle para Cuphead (13,99 euros rebajados en un 30%), comparte un lado divertido y colorido, y esconde experiencias realmente intensas detrás de personajes sonrientes y hermosos dibujos a mano. Cuphead ha probado mal los nervios de muchos jugadores: una plataforma creada tan cuidadosamente como siniestra, que logró hacer su rincón del éxito. Además de la serie de televisión animada de Netflix, también se espera que DLC Cuphead: The Delicious Last Course presente al nuevo personaje de Mrs. Challis. En el caso de este DLC, estamos hablando de contenido que necesita la versión base para jugar, por lo que comprar un Cuphead es imprescindible si quieres acceder al DLC.

Concluimos con otro juego muy intenso, que, a diferencia de los dos mencionados anteriormente, de ninguna manera esconde su carácter brutal. infidelidad (6,24 euros rebajados 75%) es un juego de metroidvania desafiante y visualmente impresionante, a pesar del uso de pixel art. Blasfemo de nombre y de hecho dado que la brillante intuición del estudio de desarrollo español The Game Kitchen fue crear un mundo que subvierte y reinventa la imaginería cristiana católica del siglo XIV. Blasphemous vio el lanzamiento de tres DLC: The Stir of Dawn, Strife & Ruin y Wounds of Eventide, lanzado el 9 de diciembre. Llegará el segundo capítulo de 2023, así que tienes tiempo para recuperar esta gema … ¡pero te aconsejamos que no esperes demasiado!