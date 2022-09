Emocionante mensaje en WhatsApp: si respondes, estás listo

Las estafas suelen desarrollarse con el tiempo, y parece que esta novedad, que también incluye WhatsApp, es especialmente difícil de combatir, ya que con un simple mensaje te roban todos los datos sensibles.

Las autoridades ya se han propuesto entender cómo prevenir los daños causados ​​por esta nueva estafa, que se encuentra en la aplicación de mensajería más utilizada entre los italianos. Los atacantes, a través de un mensaje, pueden obtener acceso a la libreta de direcciones completa del propietario del teléfono, robar datos y violar la privacidad.

Cómo funciona el truco de WhatsApp

Los intentos de estafa ahora son comunes, pero en comparación con los últimos años, las técnicas utilizadas parecen más avanzadas y, por lo tanto, es difícil identificar a los perpetradores para procesarlos.

En este caso, la estafa implica el uso de WhatsApp, pero no debemos olvidar que muchas plataformas de mensajería (messenger, skype, telegram, discord) o sitios de compraventa utilizados (on the spot, ebay, market) son estafas de alto riesgo. Así que siempre es una buena idea mantener los ojos abiertos, para no correr el riesgo de perderlo todo.

Últimas noticias se ha dado cuenta de este nuevo método que un hacker propaga entre los teléfonos para robar cuentas, contactos de la libreta de direcciones y otros datos confidenciales.

La peculiaridad de esta estafa radica en que basta con caer en su trampa para responder a un mensaje inicialmente inofensivo.

El texto puede provenir fácilmente de un contacto que ya está en la libreta de direcciones (anteriormente robado de la cuenta) y en quien es probable que confíes. La oración del mensaje dice una versión similar a: “Oye, te envié un código por error, ¿puedes enviármelo de nuevo?” Aquí, muchas personas son víctimas de la estafa porque seguramente escriben desde la identidad del remitente el código requerido y lo envían.

El código, por desgracia, es el que utiliza WhatsApp para identificar al titular de la cuenta en caso de que vayas a instalar la app en un móvil nuevo. Al referir el código, perderá el acceso a WhatsApp y, por lo tanto, perderá sus datos, y también se viola la privacidad de los contactos en el teléfono.

¿Qué hago si recibo este mensaje?

Lo primero que debe hacer para no perderlo todo es no responder y avisar al remitente (a través de un medio de comunicación que no sea WhatsApp) que su teléfono está en peligro.

Después de esto, el fraude puede denunciarse a la policía, presentando un informe a la Policía Postal o a través del sitio web www.commisariatodips.it.

Si ya respondió el mensaje por error, es necesario advertir a los contactos en la libreta de direcciones para que detengan los intentos de phishing.