Esto es Xiaomi 12: aquí está en el primer video oficial

Dejar a un lado las dudas sobre la presencia o ausencia de Modelo Ultra, una cosa es segura: Xiaomi 12 Viene y ahora podemos conocerlo mejor. Después del primer lanzamiento Moto Edge X30, el tope de la gama Xiaomi de la próxima generación será el primer exponente con Snapdragon 8 primera generación Ampliamente. Dado que será uno de los primeros buques insignia en llegar al mercado mundial, incluida Italia, existe cierta curiosidad por las novedades que traerá consigo. Después de una extensa discusión sobre las supuestas especificaciones técnicas, ahora podemos averiguar cómo hacerlo físicamente.

Actualización 26/12: Después de la presentación y las imágenes, tenemos las primeras imágenes en vivo del Xiaomi 12. Encuentra todos los detalles al final del artículo.

Aquí está Xiaomi 12: un conocido conocedor nos revela el teléfono inteligente de 360 ​​grados

Gracias al trabajo habitual de OnLeaks desde el interior, ahora tenemos un archivo Hazlo no oficial Lo que revela el exterior del Xiaomi 12. Aunque ciertamente no son imágenes oficiales, Steve Hemmerstoffer ha demostrado repetidamente que siempre lo hace bien. Así que no estamos ante las habituales percepciones de cuestionable gusto que circulan en las redes sociales asiáticas, sino con imágenes que el 99,99% nos muestran cómo se fabricará el nuevo dispositivo insignia de Xiaomi.

Aquí, entonces, Xiaomi 12 revela otro cambio de diseño en comparación con la última generación. En comparación con Xiaomi 11, la interfaz parece casi sin cambios, por lo que con uno pantalla curva Y un identificador de sensor a continuación, pero con una cámara para selfies agujero central Ya no está con la trampilla de la izquierda. También hay rumores de que la pantalla Quad HD + debería abandonarse en favor de una pantalla más compacta y modesta (y también que consume menos energía). 6,2 Full HD +. Las medidas hablan de un smartphone con unas dimensiones de 152,7 x 70 x 8,6 mm (11,5 en la cámara) y 5000 mAh.

El cambio real se puede ver en la parte de atrás, donde el cambio no es pequeño. unidad de imagen. Ya no existe la unidad cuadrada redonda del Xiaomi 11, sino una especie de resurgimiento de la unidad que se ve en el Xiaomi 10T. Esto quiere decir que hay una parte más rectangular, algo saliente y por dentro Tres cámaras Flash LED dual.

Aquí está Xiaomi 12 en las presentaciones de prensa “no oficiales” | Actualización 24/12

Después de ver algunos renders hechos por encargo, que nos dieron una descripción general inicial del diseño, es hora de conocer más de cerca el Xiaomi 12. El conocido conocedor Evleaks ha publicado el primero fotos “no oficiales”, es decir, fotografías de prensa que muestren el diseño final y oficial del tope de gama.

En general, este es el mismo dispositivo que vimos antes: tenemos una pantalla de 6,28 eso es puñetazo Brecha Central para la cámara selfie. Además, está el logo de Xiaomi en la parte inferior izquierda de la espalda. Para la unidad fotográfica encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles Acompañado de dos unidades adicionales y un flash LED dual. En las fotos vemos las versiones en blanco y azul, con un panel de vidrio “normal”, y la versión verde, con una textura que parece rugosa y parece eco-cuero.

Nuestro primer video | Actualización 25/12

Después de muchas fotos, solo falta un video para mostrarnos las características del Xiaomi 12. Y no un video de presentación esta vez, sino el primer video real. video promocional Lo que nos reveló el teléfono inteligente en todos sus colores.

En el clip corto podemos apreciar el Xiaomi 12 en cuatro colores: negro, violeta, azul, verde. Además, podemos ver mejor el módulo de imagen y su distribución especial de sensores a través de líneas ortogonales.

Las primeras fotos en vivo | Actualización 26/12

Si tiene alguna duda sobre cómo se fabricó el Xiaomi 12, aquí hay un archivo Las primeras fotos en vivo Que ve al nuevo buque insignia de Xiaomi como un héroe. Vemos en las fotos en particular el color verde, que confirma el uso de una carcasa de cuero ecológico para envolver el cuerpo.

Recientemente, Xiaomi 12 fue protagonista de una filtración “definitiva”, Con muchos detalles sobre especificaciones y precios. (Obviamente, se deben tomar precauciones). Además, para una mayor exhaustividad también nos referimos a Nuestro análisis en profundidad Dedicado a un grupo de 12, con todos los rumores y confirmaciones oficiales.

