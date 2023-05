Llamadas no deseadas, puede bloquearlas para siempre: esta es la única forma

¿Te molestan las llamadas de spam? Olvídate de todo para siempre porque hay una forma de bloquear de una vez por todas

Llamadas Spam (Canva) – OrizzontEnergia.it

el Llamadas no deseadas ¿No te dejan en paz? ¿Sigues recibiendo cientos de ellos a pesar de que las opciones de tu teléfono celular están reportando ese número como spam y las compañías encuentran a otros para contactarte? Una pesadilla que muchos viven por y para expediente de oposición A lo que era necesario adherirse, pero no dio grandes resultados hasta ahora.

Se pide a los clientes que hagan su trabajo, pero aquellos que están constantemente molestos por las demasiadas llamadas del día corren el riesgo de ser groseros con quienes no se lo merecen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una forma muy sencilla y económica deprohibir para siempre Llamadas no deseadas. ¡Te lo revelamos! Pruébalo y nunca volverás.

Di adiós a las llamadas no deseadas: el método está al alcance de todos

Llamada Spam (Canva) – OrizzontEnergia.it

Bloquear llamadas no deseadas ¿De una vez por todas? Es posible a través de algunos aplicaciones personalizadas que identifica el número de origen de la llamada entrante, aunque no esté explícitamente incluido en la libreta de direcciones. En particular, hay dos caminos a seguir. Te mostramos los pasos y especificaciones.

La aplicación número uno que debe probar, que es gratuita y está disponible para iOS y Android es verdadera persona que llama El cual, gracias a su gran base de datos y gran cantidad de números marcados como spam, puede reconocerlos y bloquearlos antes de que suene el teléfono o marcarlos al mismo tiempo con una alerta. De esta forma se filtran y detienen los números sospechosos. puedes igualmente números de bloque No querrás molestarte en crear uno real. lista negra.

Descargar Bloqueador de llamadas (Canva) – OrizzontEnergia.it

Es muy similar a Hiya, que requiere más especificaciones que la primera propuesta. En primer lugar, acepta acceder a la libreta de direcciones, además, le permite personalizar las opciones de bloqueo de llamadas también según el tipo y el destino de la llamada, utilizando el código de área y también una base de datos de spam y referencias peligrosas. También en este caso, el servicio es gratuito y válido para Android e iOS.