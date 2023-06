A las tribus no les gusta Dren Maya

Lo llaman Tren Maya, el tren maya, pero no es un tren. No ilusión. No es un tren porque, si bien el proyecto incluye la construcción de vías férreas, está integrado a un proyecto más amplio llamado Corredor interoceánico, que incluye carreteras, refinerías y parques industriales. Ni siquiera es maya, porque los mayas, los verdaderos o sus descendientes que les gusta definirse como “el pueblo original”, en realidad no quieren saber sobre este plan para destruir lo que queda de su antigua tierra.

Estamos en el Istmo de Tehuantepec, En el sur de México, el continente americano se estrecha hasta que los dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, casi se tocan. La distancia entre la bahía del mismo nombre y la Bahía de Campeche es en realidad de menos de 200 kilómetros. Más al sur, el país se expande nuevamente hacia la Península de Yucatán. Aquí, en un istmo rodeado en su mayoría por bosques tropicales, un megaproyecto gubernamental implica la construcción de una importante vía principal, mitad ferroviaria y mitad carretera, con el objetivo de competir con el Canal de Panamá en el transporte de mercancías de uno a otro. A través de dos océanos. Un proyecto que cambiaría toda la geografía del sur de México, bendecida por Estados Unidos y financiada en gran parte por capital europeo, fue puesta a disposición por la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn.

“Esto es para los Estados Unidos Una jugada estratégica destinada a responder a la nueva situación geopolítica creada tras la devolución del Canal de Panamá a los panameños, China incrementa día a día su influencia sobre el gobierno y la economía del país centroamericano. Una vez construido, el cordón de Tehuantepec permitiría que los mercados mundiales desviaran al menos el 30 por ciento de las mercancías que ahora pasan por Panamá hacia esta arteria. “Una arteria está geográficamente cerca de Estados Unidos, y está bajo el control de un país como México, que Estados Unidos considera su patio trasero”, explica Raúl Zibechi, sociólogo radicado en Montevideo del CNI, el Congreso Nacional Indígena que une a los pueblos indígenas de México. , y Eznl, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas Participaron en la Caravana de Periodistas y Activistas Europeos organizada por Desastres y Asuntos Sociales, Carador Instiga Riesgo.

Por iniciativa, tomada primero A mediados de mayo también participaron una veintena de activistas italianos liderados por la asociación Ya Basta Andi Bese y Solidarity Knot. Durante unos veinte días, desde la costa oeste hasta la costa este de México, los invitados de las diversas comunidades indígenas del Istmo, en las que los activistas pudieron ver con sus propios ojos el daño al ecosistema que causan las obras de construcción del gran trabajo y participar en las manifestaciones de participación de las protestas organizadas por el CNI.

“Es Tren No S Maya, S Tren S Militar”, Hombres y mujeres gritaron mientras la procesión pasaba por sitios de construcción cercados con alambre de púas y tripulados por vehículos blindados y postes de ametralladoras. Este tren no es maya, este tren es militar. No sólo porque la protección de las obras en curso está encomendada a las fuerzas armadas, sino también, como suele ser el caso en los países latinoamericanos en particular, a la armada, que no tiene una misión específica para proteger los mares. Movimientos Populares.

Tener gestion de obra De hecho, son las Fuerzas Armadas Nacionales las que tienen derecho a “hacer negocios” en México mediante la contratación de trabajadores de la construcción y la subcontratación de trabajos a empresas externas. Similar en algunos aspectos a nuestro economato, esta práctica evita las normas de protección ambiental y evita los controles presupuestarios y de gastos. Todo el trabajo debe completarse rápidamente en nombre de la seguridad nacional y el bienestar nacional.

Ejércitos, ya sabes, con democracia Hay poco que hacer para ellos, y no los detienes con papeles sellados. Por lo tanto, los pedidos de suspensión del trabajo que los abogados de los indígenas han podido obtener de los tribunales son inútiles, ya que el trabajo en una zona tan frágil es perjudicial para el medio ambiente y deja en claro el impacto que tiene en el local. comunidades Sin embargo, debe estar protegido por la Constitución Mexicana. Tren Maya conduce por delante de camiones militares blindados. Avanza sin cuestionar los derechos de los indígenas que se cruzan en su camino, sin perder tiempo en evaluaciones ambientales.

Los aborígenes llamaban campamentos Destruido por flotas levantadas a su paso en un intento de detener su avance. Y enormes cicatrices de cemento que se tragan el bosque vivo con el tren adelante. “Los efectos de la corrosión serán tanto ecológicos como sociales -explica Zibechi- en estas tierras las tribus han creado varias comunidades autónomas y autogestionarias sobre el modelo zapatista de Chiapas.

Además de la masiva presencia militar en su territorio, este pueblo deberá enfrentar un profundo cambio en sus tierras comunales, las cuales ganarán valor de mercado. De hecho, el Tren Maya tiene un fuerte valor turístico y ya se promociona como una especie de tren al estilo Disney que recorre los lugares más espectaculares del antiguo Imperio Maya. Muchas de estas personas no son de ascendencia maya, ya que esto es históricamente incorrecto. Pero el resultado es que tierras que hoy son casi inaccesibles serán privatizadas y puestas a la venta, surgirán resorts de lujo y otras atracciones, que tendrán el efecto de desplazar a los pueblos originarios que ahora tienen que abandonar sus tierras. El trabajo agrícola social será reemplazado por trabajo asalariado alimentado por el capitalismo.’

Kardar limpiará la plaza. Voceros locales dicen que es lo que queda de la cultura y sociedad indígena mexicana. Además del Tren Maya, el proyecto abarca toda la llanura de Tehuantepec, 10 parques industriales, el desarrollo de dos puertos del istmo, el de Salina Cruz con vista al Pacífico y Minatitlán, el puerto de Gotchacolcos en el Atlántico, que se convertirá en el puerto de referencia para mercancías destinadas a transitar de un océano a otro en un plazo estimado de tres días.

Se ampliarán en ambos puertos refinerías existentes, se construirá una tercera refinería en Dos Bocas en la costa atlántica. El sitio es particularmente notable porque está ubicado cerca del pueblo pesquero de El Bosque, que se ha visto sumergido en los últimos años por los cambios en la Corriente del Golfo causados ​​por el cambio climático. Un asunto que colocó a los Dren Maya en el lado equivocado de la historia, el proyecto incluía la construcción de sitios de extracción de petróleo en la costa del estado de Tabasco y, un poco más al sur, proporcionar la energía necesaria para alimentar al Corador. .

Andrea Masocco, autor del libro Socioeconomía Indígena, publicado por Ombre Corté, y coordinador de activistas europeos en Caravana, explica cómo el Corredor puede ser una frontera destinada a detener la migración hacia las Américas. “Este proyecto cortará todo el istmo con la arteria industrial que contiene los campamentos militares. Será casi imposible que los migrantes la superen. El Corredor interoceánico encuentra económicamente atractivo convertir la presencia de estos migrantes en una mano de obra explotable y amenazante, tal vez con la ayuda de organizaciones criminales, como ya se hizo en Monterrey, un buen ejemplo de capitalismo utilitario.