Lo mejor y lo peor de la Bienal de Arquitectura 2023

El arquitecto Michael Roda visitó la 18ª edición de la Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, eligiendo 12 de los 64 pabellones nacionales, con un “pack” de tops and flops entre los asistentes.

Pabellón de Chile: “Ecología en movimiento”. Foto de Cristóbal Palma. Cortesía de la Bienal de Venecia

El mejor

Chile: “Ecología en Marcha”

250 esferas de vidrio livianas y translúcidas montadas sobre delgadas y frágiles varillas de hierro dan la bienvenida a muchos brotes del banco de semillas chileno. El futuro (y más) está en la colección de diversas formas de la naturaleza, la flora y la fauna. Combina investigación científica y estética. La fascinante ecología de la esperanza. Pabellón de Argentina: “El Futuro del Agua”. Foto de Fabio Ogero Argentina: “El futuro del agua”

Una serie de 21 mesas de luz crea una geografía compleja al crear una identidad espacial debido al contraste entre las paredes de ladrillo y el piso azul. Ofrece arquitectura en miniatura e infraestructuras que regulan la relación entre hombre, edificio, ciudad y agua. Medida, sintética pero no aburrida, inspiradora. Pabellón de Letonia: «T/C LATVIJA (TCL)». Foto de Andrea Avesu. Cortesía de la Bienal de Venecia Letonia: «T/C LATVIJA (TCL)»

506 de las últimas 10 ediciones se proyectaron como pequeñas producciones de supermercado con teatros nacionales. Comprar y jugar (una experiencia divertida y atractiva) también refleja el sentimiento de elegir una idea que se considera la mejor. Provocador, colorido, inquietante. Pabellón griego: “Cuerpos de agua”. Foto de Matteo de Mayda. Cortesía de la Bienal de Venecia Grecia: “Aguas”

Olvidémonos del país de las islas y el mar, Grecia tiene un lado menos conocido que está conectado con el agua, sí, pero fresca. Una lista justa de presas, reservas y lagos artificiales. Un viaje pausado entre la historia y la actualidad, capaz de comunicar un sentido de la arquitectura pública con elegancia y sobriedad. Pabellón de Uzbekistán: “Desconstruidos Juntos: Arquismo vs Modernidad”. Foto: Fabio Ogero Uzbekistán: “Desconstruidos juntos: arqueología y modernidad”.

Insertos cerámicos tradicionales, de ladrillo, claros y coloreados. Un complejo laberinto de caminos La arquitectura uzbeka tiene sus orígenes en la leyenda. Tiene la dimensión y ambición de una actividad cultural que atrae y estimula en un ambiente oscuro e introspectivo. Potente y suave. Pabellón de los Países Bajos: “Plomería del sistema”. Foto de Matteo de Mayda. Cortesía de la Bienal de Venecia Países Bajos: “Plomería del sistema”

Es metafórico y evocador como técnico y práctico. En el centro de la exposición están los elementos de conexión que estructuran las ciudades y los edificios en función de los flujos económicos e hidráulicos. El resultado es un pabellón compuesto: un almacén arquitectónico de atmósferas pranesianas (los dibujos grandes son hermosos) y audaces matices disciplinarios. Todo fluye. Pabellón de Francia: “Paul Theatre”. Foto de Schnepp Renou

peor

Francia: “Paul Theatre”

Una gran arena redonda reconstruida en el pabellón histórico. Provocador, atractivo, a veces divertido (con sus espectáculos y drag queens). También hay imágenes detrás de escena. Si esto es un laboratorio del futuro, no hace falta venir a Venecia. París es genial. Pabellón de México: “Infraestructura Utópica: La Canza de Baloncesto Campesina”. Foto de Marco Zorzanello. Cortesía de la Bienal de Venecia México: “Infraestructura Utópica: La Conza de Baloncesto Campesina”.

Reconstrucción caótica de una cancha de baloncesto, caos deliberado y ruido. Un gimnasio en Arsenal, que testimonia en términos de solidaridad social para las comunidades tribales. Pero eso proporciona pocas razones para recordar. Pabellón de Australia: “Quiet Queenstown”. Foto de Fabio Ogero Australia: “Queenstown tranquilo”

La ventana (contraventana) que da al Rio dei Giardini es un símbolo de un espacio grande, pero distorsionado y muy serio. La exposición es compleja y estratificada, difícil de captar en las relaciones y referencias al pasado colonial que busca discutir. Oscuridad. Pabellón de los Países Nórdicos: “Jor Nango-Kirjegumbi: The Sami Architecture Library”. Foto de Fabio Ogero Países Nórdicos: «Jor Nango – Kirjekumbi: Biblioteca de Arquitectura Sami»

No cabe duda del valor ético y documental del proceso de investigación y catalogación de una extraordinaria cultura indígena. Pero albergar un “gran bazar” en un templo de elegancia y austeridad nórdicas diseñado por Sverre Fehn es una distracción. El Pabellón de la Santa Sede: “Comunidad: Encuentro en el Huerto”. Foto de Alessandro Colombo Santa Sede: “Amistad comunitaria: encuentro en el jardín”

El resultado choca con la ambición y el lugar aislado y especial en el que se encuentra: la isla de San Giorgio. Una huerta rápidamente organizada lucha por demostrar efectivamente el “cambio de paradigma” defendido por las encíclicas que la promueven. Hay otras cosas que ver en San Giorgio. Pabellón de Estados Unidos: “Plástico Eterno”. Foto de Fabio Ogero Estados Unidos: “Plástico Eterno”

El discurso ambiental de EE. UU. es una canción para un tipo diferente de recolección de desechos: desechos en el centro. La madera se construyó hace dos años, y hoy el plástico (en todas sus formas) contamina. ¿Una señal de tiempos extraños? El olor acre del plástico que acompaña al espectador provoca la reflexión. Multisensorial, al menos lo es.