Nueva novela gráfica sobre Tina Mototti

Al igual que historiadoras como Frida Kahlo, Lee Miller y Gerta Toro, Tina Mototti no solo fue una de las fotógrafas más influyentes del siglo pasado, sino también uno de los personajes más disruptivos del mundo, y capaz de dejar una huella en la historia. Por muchos aspectos de su encantadora personalidad.

Nacido en Udinin en 1896 y emigrado a Estados Unidos en busca de fortuna (el protagonista de la importante retrospectiva celebrada recientemente en el MUDEC de Milán) se encuentra en el centro de una nueva comedia.

Después de Cincinnati Gigliano (autor del volumen ilustrado publicado por Contrasto en 2019), hoy el dibujante Ivo Milasso confronta la producción y la naturaleza rebelde del artista. Conocido por dar vida al personaje del “Bonolion” de Ken Parker, el maestro del noveno arte italiano, el autor volvió hace unos días a la librería con una novela gráfica. Tina o María. Un reflejo de una vida. Un proyecto que había estado en el cajón durante casi veinte años, finalmente fue sacado a la luz por Edizioni NPE.

¿Quién es Tina Mototti?

Durante su corta vida, Tina Mototti expresó su visión de la libertad a través de la fotografía y el compromiso cívico, especialmente en México, a donde emigró en 1923 y se convirtió en un verdadero símbolo del deseo popular.

Aunque sus famosas exhibiciones actualmente recopilan colecciones de algunos de los museos más valiosos del mundo, El artista sigue siendo una figura escondida en el misterio: La mala información sobre su vida creativa, su actividad política y su muerte prematura arrojarán sin duda sombras e incertidumbres sobre la imagen de un hombre que avergonzó a muchos en la posguerra. Sin embargo, con creciente énfasis, en los últimos años, la obra de arte y el carácter de este pionero de la lente han estado en el centro de numerosas reseñas y publicaciones, ganando la atención del público en general. Ayuda a crear el mito de una mujer con personalidad disruptiva, gracias a los tormentosos acontecimientos de su existencia (y más).

La viñeta de Ivo Milaso sobre Tina Mototti

Experiencia del Maestro Acuarelista Milaso, Este volumen rastrea las fases más calientes de toda la parábola humana y creativa de los Mototi: Desde viajes a Sudamérica hasta fotografía social, desde conocer a Edward Weston hasta murales de Frida Kahlo y el “nuevo” México.

Incluso antes de los aspectos artísticos y políticos, la secuencia de capítulos centrados en el hombre ciertamente devuelve al lector el carácter de una mujer misteriosa, decidida y talentosa. Una mujer que luchó por encontrar una dimensión existencial similar a ella y sus ideales.

Tina Mototti: Una figura fuera de los proyectos

“Conocí a Tina Mototti por primera vez en los años ochenta, gracias a un libro que llegó a mis manos sobre esta hermosa mujer de mirada triste. Su complicada existencia, que condujo a su prematura muerte, me fascinó de inmediato.”, dice Ivo Milasso en la introducción del volumen, que también incluye un estudio en profundidad firmado por Antonio Richie. “Después de que Tina Mototti muriera en un taxi una noche en la Ciudad de México en 1942, no se habló de ella hasta finales de la década de 1960 debido a la falta de información creíble y una visión indescriptible de la vida, la actividad política y la fotografía. . Al parecer, fuera de los estereotipos de género impuestos por la sociedad puritana y machista de principios del siglo XX, el trabajo fotográfico de la imagen de una mujer de espíritu libre y algunas de sus escenas (quizás 300) no se mencionaron por mucho tiempo. Libros, el resto son oficiales fotográficos.”.

Tina Mototti es un icono feminista

“Con intereses superficiales, hipócritas o discriminatorios, obviamente era fácil ignorar o difundir rumores maliciosos y de moda: actriz, prostituta, cómplice comunista en la represión de los antiestalinistas, fotógrafa independiente entrenada por un detective de la policía fascista, un detective de la policía fascista con dudosos talentos. Más que ser reconocida, por el momento es diferente y se ha alzado en los últimos años hasta convertirse en un símbolo de los movimientos feministas de hecho.”.

– alex oso

Anna Rita Graziano & Ivo Milasso – Tina o María. Un reflejo de una vida

Edisoni NPE, Battipaglia 2021

Páginas 120, 19.90

ISBN 9788836270606

www.edizioninpe.it