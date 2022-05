’68 de Paco Ignacio Taibo II

Desde Editoro Todoro

Paco Ignacio Taibo II, ‘68 Protestas estudiantiles en Ciudad de México que van desde la masacre de TlatelolcoMimesis Edizioni – Serie Tarjetas de memoria, 2021 – 13.30

Tratar con Paco Ignacio Taibo II le obliga a reflexionar sobre lo escrito hasta el momento. En el pensamiento de Gramsci, me permito definir al intelectual orgánico de Taibo II como esencial para construir una inevitable y necesaria hegemonía cultural y para ponerse al servicio de la redención del proletariado. Dicho esto, cómo no citar a Arcángel; Y no las historias heredadas de los revolucionarios del siglo XII-XX; A “Ann Homprey Guabo” sobre la vida y muerte de Tony Guidoras, el padre de la Revolución Cubana, pero “sin perder la ternura” sobre Ernesto Che Guevara, quien fue francamente “un revolucionario llamado Banjo” y ciertamente inolvidable.

En dos ocasiones he tenido la suerte de encontrarme con Taibo II, y puedo decir que la lectura de “’68” confirma los sentimientos que tuve al combinarme como un luchador radical en el camino del cambio social y político. Escribe sobre lo que vivió en persona, especialmente durante las luchas del 68 en México.

Luego, como dicen, pondremos nuestras manos en el plato e intentaremos decirle cuánto de este libro está colocado correctamente en las “tarjetas de memoria” de la edición “Mimisis”. 1968 fue un parteaguas para muchos mexicanos, solo trabajan en su memoria colectiva y realmente es el fantasma que llena a México. Es aquí, precisamente desde aquí, que Taipo II inicia su perspectiva: el ’68 creó besos venenosos, anticuerpos contra las tentaciones creadas por los seductores experimentos de poder. 1968, que marca el final de la Revolución Cubana y Vietnam, que vio su propia muerte.

1968 tiene música, poesía y cine, pero no por el deseo de ignorar la televisión, sino porque el tiempo estaba ocupado en otra cosa. Es notable la descripción del clima, del contexto que caracterizó ese período: militancia; Reuniones intermitentes; Periódicos de producción propia pero llenos de citas; Mundo de divisiones; La búsqueda de una relación ineludible con los trabajadores a pesar de la distribución de oscuros folletos. Pero, a nivel ideológico, perspectiva… el foco debe estar en qué cuestiones se estaban planteando sobre el poder, sobre la teoría de la provocación; Jurídicas competitivas y oficiales. 1968, Movimiento Día y Noche.

Acciones e iniciativas de calle con las escuelas ocupadas, la federación, para desatar el proceso represivo del propio estado y revivir el movimiento que cuestiona la situación. Movilizaciones; Medios útiles para cuestionar defensas básicas como “patria” y orientar la opinión pública. Taibo II es realmente un invento, un llamado, un paso adelante, que llama a un renacimiento de la solidaridad popular, como la que mostró el pueblo mexicano a los estudiantes en lucha al marginar a los líderes sindicales corruptos.

También, en la interpretación de Taibo II, hay momentos colectivos y sociales y por qué no hay momentos irrespetuosos y contradictorios. ¿General? Cantina colectiva como chiste clásico: 1 maoísta; 1 troskista; 2 guevariste, y un menú que hay que aceptar, tomar o dejar, esperando fuera de la inevitable reserva ya que se va al amargo final; O interpretación del tiempo extendido en relación con la vida diaria, siendo la hora sesenta y dos minutos y los días veintisiete horas, días sin dormir. Muchas de las cosas que se han escrito pueden ser instructivas para los presentes en el ámbito del conflicto social, por ejemplo: dentro de la oposición, el Estado, dentro de la movilización, debe tener la capacidad de identificar quién es. Cooperar, ser intimidado, ser distorsionado; Por otro lado, la movilización colectiva debe ser alta porque si el poder negocia es que se va a quedar sin hacerlo.

Con base en los hechos de hoy, si tenemos en cuenta los análisis que se exponen, esclavizan y manipulan en los medios, este libro se titula íntegramente. Incluso la historia de los hechos descritos tiene su valor para hacer comprender el ambiente social vivido durante ese período: una prisión no ocupada sólo por pura casualidad; Significa escape en lugar de retiro glorioso; Los presos políticos nunca son olvidados y siempre están en el centro de la movilización; Los grupos de trabajo, especialmente en los sectores del petróleo y la electricidad, ponen la democracia y la acción directa en la agenda.

Reflejo de Taibo II, no está mal tomar rasgos subjetivos, por ejemplo: ya nadie duerme en casa, y se caracteriza por una cronología de hechos que se superponen y la pronunciación de la opresión. La otra es de la increíble capacidad de movimiento, de los estudiantes, de recuperación. Una lección de Taibo II: La masacre de Tlatelolco en México, 1968, ni se puede resumir, ni lo ocurrido puede ser abiertamente defensivo para nosotros.

Las estructuras políticas que han luchado durante muchos años y formado con ellas, pero la tortura que crea una hemorragia interna, deben ser respetadas, destacadas y destacadas; 2000 presos políticos y estar entrando y saliendo por una ocasión; La responsabilidad de los jóvenes luchadores de llevar al hombro el abominable mundo pesado. Lecciones necesarias hoy y perspectivas que debe plantearse un movimiento, en medio de tantos fracasos y rendiciones, unas tras otras, sin ser condenados como fantasmas del 68. Taibo II vive personalmente los reencuentros, los aniversarios y la nostalgia; Una cosa a considerar en el pasado es lo que sucedió.

Taibo II no acepta ningún cambio compartido, necesitamos saber algo al respecto en Italia; Typo II puede ser un anciano, pero los ancianos no olvidarán ni lucharán. Lo ocurrido en Tlatelolco es parte de la tradición mexicana, porque como no puede ser de otra manera, la memoria es una herramienta fundamental e indispensable para sustentar la resistencia de hoy. Es un fracaso honroso que debe celebrarse más allá de cualquier retórica. Dice Taibo II: “En la tierra del engaño, la traición, el abandono de los principios, etc., prevalece la terquedad del resucitado. Si me dan permiso, quisiera mencionar lo que está saliendo de este país, y menciono que lo está implementando el consorcio de fábrica de GKN en Florencia y ya es un referente entre los trabajadores. No sólo: qué es un comité de huelga con estructura flexible; Lo que vemos y experimentamos durante estos meses es en lo que terminan las fuerzas y comisiones internas cuando terminan su misión; La combinación de superar el miedo y la soledad es por lo que necesitamos unirnos en lo que nos une, tenemos tiempo para separarnos, entonces qué decir: