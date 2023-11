Ya está disponible “End Game”, el nuevo libro del “altavoz” de la duquesa de Sussex – Corriere.it

estamos en partido final: Se llama exactamente “”juego terminado”” El libro bomba, que se publicará mañana, está firmado por Omid Scobie“Portavoz no oficial”. Meghan Markle Ya autora de Finding Freedom, Elle Antecedentes de la saga real desde el punto de vista de los duques de Sussex.

Pero lo que más enfureció al heredero al trono fue él Describió a su esposa, Kate, como una mujer pobre que no podía evitar sonreír a los fotógrafos.: Con ella “el listón siempre está bajo” y “los pequeños resultados que hemos visto en la Princesa podrían no haberse notado si hubieran venido de otro miembro de la familia real, pero con Kate siempre es ‘¡increíble!’”.

El rey no está en mucha mejor forma: Charles es presentado como “el padre fracasado y el marido infiel que arruinó la vida de Diana”., un hombre mimado que ha crecido con increíbles privilegios e incluso exige a los caminantes que le planchen los cordones de los zapatos, pero sobre todo, Scobie afirma que el nuevo rey no está nada contento con su papel y que se arrepiente de la mayor libertad que disfrutó como Príncipe de Gales. Peor aún, incluso antes de la muerte de Isabel, los funcionarios de palacio afirmaron que Carlo no tenía “la determinación ni la visión para el próximo capítulo de la familia”.