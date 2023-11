WTA Storm, Total Clash por la final en México: “¡Es inaceptable!”

El circuito WTA está en plena tormenta. Jugadores de tenis, primera fila Arena Sabalenkaiga Swiatekelena RybakinaAlgunos Tornos se han quejado públicamente en las redes sociales del premio en metálico, del calendario, pero sobre todo Por la selección para jugar la final en MéxicoEn Cancún, la ubicación se decidió demasiado tarde considerando que la construcción de la planta se completó en el último minuto. Esta situación es inaceptable para los tenistas.. El CEO de la WTA, Steve, se encargó de la respuesta Simón.

WTA, la respuesta a las tenistas femeninas

“Está claro que no están satisfechos con el resultado de Cancún. Lo entiendo y te preguntaron. Como les dije, no esperábamos estar aquí y la decisión de esta ubicación se tomó en base a muchos factores complejos. Este no fue un evento perfecto, entendemos que las condiciones son difíciles y la WTA obviamente asume la responsabilidad de ello. Agradezco su cobertura mediática del notable apoyo de Cancún y de todas las personas que trabajan tan duro para organizar este evento. Te deseo todo lo mejor para el resto del torneo y como siempre estamos aquí para darte todo el apoyo y ayuda que podamos porque te mereces lo mejor”, El CEO de la WTA, Simon, anunció. Más. “No habrá eventos superpuestos en el calendario de 2024 como es tradicional. Sus comentarios sobre la transición entre los eventos WTA 1000 y el uso de bolsas de rendimiento son bienvenidos y nos comunicaremos con usted para obtener más comentarios”.

