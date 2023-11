“Inaceptable, no nos respetan”

Si bien el circuito ATP ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas debido a torneos con flagrantes fallas organizativas, el mismo resultado juega de lado. WTA. Básicamente, desatan a Cass Belly. La final se lleva a cabo en Cancún, México.

Finales WTA 2023 en México: Retraso en selección de sede

Ya han surgido problemas a la hora de identificar la sede del torneo, que enfrenta a las ocho mejores tenistas del mundo en lo más alto del ranking de la WTA. El destino turístico de la Península de Yucatán fue elegido el pasado mes de septiembre, casi cara a cara con la competencia. Programado del 29 de octubre al 5 de noviembre. En teoría, había un acuerdo de diez años con Shenzhen, sede del evento en 2019. Pero primero entre la epidemia y luego el caso Shuai Peng, la competencia, luego de perderse la edición 2020, encontró un hogar en México al año siguiente, en la región de Guadalajara. En 2022, le tocó el turno a Texas en Fort Worth, una vez más con la misión un poco más cerca de la final.

Así que aquí estamos en 2023 y la WTA vuelve a cometer los mismos errores, es decir, un torneo cuyo lugar fue decidido apresuradamente. Y lamentablemente los resultados lo demuestran. Por sistema GS Gestión Deportiva De hecho, parte de infraestructuras dedicadas y se filtra por todos lados.

Problemas de instalaciones de juego y gradas vacías

De hecho, para la ocasión se construyó la principal instalación de juego (para un evento de tal importancia) con 4.000 asientos., pero aparentemente no pudieron cumplirlo y terminaron a tiempo para el partido. La superficie de hormigón también se mantiene cerca de la competición y las condiciones en los campos más pequeños parecen igualmente peligrosas.

De hecho, la final se desarrolla en el recinto de un complejo hotelero de lujo, por lo que hablamos de unas instalaciones construidas prácticamente a toda prisa. No es casualidad que el campo de competición (originalmente diseñado para uso interior) Estuvo completamente disponible para los jugadores solo el día antes de que comenzara la final..

Así los tenistas no pudieron practicar lo suficiente en las canchas Cuyos rebotes fueron considerados cuestionables e insostenibles por los jugadores y en superficies no lineales. Para empeorar las cosas, El público prácticamente abandona el evento: Las imágenes del partido de dobles se han vuelto virales Entre las dobles de Laura Siegemond-Vera Zvonareva y Gabriela Dabrowski-Erin Rudliff, No mucho para la industria del deporte pero para eso. Las gradas estaban literalmente vacías.

Críticas a Chebalenga, número uno del mundo (pero libera a los organizadores)

Los jugadores en la final, empezando por el actual No. 1 del mundo, sintieron su decepción. Arina Sabalenka, ¿Quién participará en la elegante semifinal de mañana contra Iga Switchech. El bielorruso durante la rueda de prensa tras el triunfo por 6-0 y 6-1 ante Grecia María Zacarías Arremetió contra el director ejecutivo de la WTA, Steve SimonSe declara profundamente Engañando cómo se organizaban las rondas y finales. Además, Sabalenka dijo que le falta respeto y que esa mentalidad la comparten sus demás compañeros.

“La verdad es que no me siento cómodo ni seguro caminando por el estadio.“, continuó el tenista. “Otra vez no fue consistente, no pudimos practicar en la cancha principal hasta el día anterior. Esto es inaceptable dado el valor de la competencia y lo que está en juego”.

Sin embargo, en un mensaje publicado en las redes sociales, los bielorrusos “apreciaron y respetaron” a los organizadores locales y a todos aquellos que trabajaron en la construcción de las instalaciones y prestaron servicios para el evento. “Sé que no es culpa de ellos, quiero que sepan que los respeto tanto como amo a la afición mexicana y aprecio lo que hacen”.

Más Estimado Jabur, El número siete del mundo se quejó del poco tiempo que les dieron para prepararse y practicar en el campo. Iga Switchech Añadió que la representación de los jugadores no participó en el proceso de toma de decisiones previo a Cancún. y 4º en el ranking WTA Elena Rybakina Ella arremetió contra el terreno de juego: “No es bueno, ciertamente no está a la altura de los ocho mejores del mundo”.

Las finales de la WTA se dirigen a Arabia Saudita

En resumen, si el desastre organizativo de Paris Percy, que también vivió en carne propia Jannik Sinner, domina la ATP, la WTA tiene sus propios problemas. Esperemos que haya avances en los próximos años. De 2024 a 2026, la fase final se celebraría en Arabia Saudita. Se ha convertido en un as en los principales eventos deportivos de los últimos años.

