México es el número uno para Friendshoring – QuiFinanza

En Mexico, claudia sheinbaumCon el 57% de los votos, 29 para Xóchitl Gálvez y 10 para Maynez. Primera mujer presidenta Un país con una economía de rápido crecimiento gracias a relaciones amistosas.

El último punto de fabricación de vehículos eléctricos (EV) no está, de hecho, cerca de los centros de alta tecnología de Silicon Valley o Shenzhen. Así lo explica Lisa Thompson, gestora de cartera de acciones de Capital Group, una ciudad del norte de México. Santa Caterina, cerca de Monterrey. Aquí es donde Tesla anunció que construirá su primera planta de fabricación de vehículos eléctricos en México, la llamada “Gigafábrica”, que se espera que cueste 5 mil millones de dólares y que se inaugure la próxima semana, según funcionarios de desarrollo local en el estado de Nuevo León. .

La economía mexicana está creciendo rápidamente

La fábrica representa una gran victoria para la economía de rápido crecimiento de México, pero es sólo la última de una serie de victorias comerciales globales. México está por delante de China y Canadá Posicionarse como el socio comercial número uno de Estados Unidos. En 2023, por primera vez en décadas, Estados Unidos comprará más bienes a México que a cualquier otro lugar del mundo.

México se ha beneficiado más que cualquier otro país Amabilidad, Un término marítimo derivado de una decisión política consciente de promover el comercio con los países vecinos en un momento de crecientes tensiones geopolíticas en todo el mundo.

es un punto de retorno a México. China ha sido el socio comercial número uno de Estados Unidos durante casi una década. Antes de eso estaba Canadá. Entonces es un Gran cambio. En los próximos años, esperamos que la posición de México continúe mejorando, dadas las ventajas que ofrece a las empresas que buscan acceder al mercado estadounidense. Estas ventajas, explica Thompson, incluyen una fuerza laboral asequible y calificada, una infraestructura sólida en el Norte y un fácil acceso a petróleo y gas natural estadounidenses relativamente baratos.

En realidad, no mucho después de eso tesla Anunció la decisión de construir una nueva fábrica de vehículos eléctricos en México con uno de sus principales competidores, una empresa china. BYD, dijo que planea hacer lo mismo ubicando la misma zona industrial en Nuevo León. El norte de México ha sido durante mucho tiempo un lugar famoso para el ensamblaje de automóviles. hay fabricas Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota y Honda. Según la Asociación Mexicana de Fabricantes de Automóviles, más del 75 por ciento de los automóviles ensamblados en México se exportan a Estados Unidos.

Renacimiento industrial

Aparte del friendshoring, es el tema de inversión más popular en México, dice Lisa Thompson “Renacimiento industrial”o reiniciar Costos industriales a gran escala. Después de décadas de malas inversiones. Esta tendencia es un buen augurio para las empresas de construcción, calefacción y aire acondicionado, así como para el transporte y negocios relacionados. Este es un avance maravilloso En los mercados emergentes Como México e India porque representa una ampliación de oportunidades. Ya no es solo China, es China Plus One, del inglés “China más uno”Se menciona una estrategia seguida por muchos Compañías multinacionales Aquellos que buscan diversificar sus cadenas de suministro. Sin embargo, no abandonaron a China. Suman capacidad en otros lugares. Además, las empresas chinas también juegan un papel importante en esta estrategia, motivadas por las mismas razones que las empresas americanas y europeas. Atrás quedaron los días en que el mundo dependía de una única fuente de producción de bajo costo. Las cadenas de suministro diversificadas ya no son un lujo, sino una necesidad.

Presiones económicas y de mercado

Los cambios son evidentes en la economía mexicana, que ha crecido a un ritmo rápido en los últimos años y ofrece muchas ventajas a las empresas que operan allí. yoÍndice MSCI México Hasta más del 40% en 2023, superando al índice S&P 500 de acciones estadounidenses en 14 puntos porcentuales. En el pasado, la economía mexicana creció más o menos igual que la de Estados Unidos, con un modesto crecimiento promedio de 1%-2%. PIB por año durante las últimas dos décadas.

Lo interesante es que la economía mexicana ha crecido a un ritmo de dos a tres veces en los últimos años. Por supuesto, la recuperación del covid es una de las razones. Pero otro catalizador importante es el creciente nivel de comercio con Estados Unidos y la renegociación de acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ésta es una de las principales razones por las que el PIB de México está creciendo mucho más rápido que su tendencia de largo plazo.