Primera muerte humana por gripe aviar H5N2 en México

Ginebra, 7 de junio (askanews) – Un hombre de 59 años murió en México debido a un tipo de gripe aviar, el H5N2, que no se había registrado antes en humanos. Según las autoridades locales, no hay peligro para el público y ninguno de los contactos cercanos del hombre ha contraído el virus, pero no está claro cómo se infectó la víctima, aunque se han producido casos en algunas granjas avícolas de México.

Según las autoridades, el hombre tenía otros problemas de salud que lo hacían vulnerable y estuvo postrado en cama durante semanas antes de registrar fiebre y dificultad para respirar debido a la gripe aviar. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que no hay pruebas de que el virus pueda propagarse entre personas y provocar una epidemia.