“World Series” en los exámenes de Módena para el béisbol y la juventud – Sitio de la Oficina de Prensa del Municipio de Módena

Modena Youth Youth Baseball está llamado a convertirse en una de las capitales internacionales y albergar la etapa euroafricana de clasificación para la Junior League Baseball World Series, el torneo de clase mundial más importante programado para agosto en los Estados Unidos. Del lunes 27 de junio al sábado 2 de julio, de hecho, el estadio municipal de béisbol “Giovanni Tory” acoge a equipos de clubes que representan a seis países: España, Holanda, República Checa, Lituania y Polonia, además de Italia, por supuesto, para la primera vez desde los 14 años de ambos continentes, Strada llenará el “diamante” de Minutara con atletas y árbitros internacionales altamente calificados. Organizado por Little League International con el apoyo local del Modena Baseball Club, el evento es patrocinado por el municipio. Los partidos están abiertos al público.

La iniciativa fue presentada a los periodistas en la planta de Tory, sede de la competencia, en presencia de la Concejala Municipal de Deportes Gracia Parachi, directora de la región Europa-África de Little Europe International Beta Gassuba-Baker. Claudio Campioli, presidente de Little League International Loredona Aletta y Modena Baseball Club. La concejala de deportes, Gracia Parachi, explicó: “Este es un evento importante, de importancia europea. Pone a Módena en el centro de atención internacional. El campo de béisbol se utilizará por completo. Será una oportunidad para aprender sobre Módena, por lo que al ofrecer esta cita a Little League International, estamos promoviendo el desarrollo turístico de la zona.

Módena, en particular, fue identificada como la sede del evento y, más tarde, por razones de seguridad relacionadas con la guerra en Ucrania, los organizadores decidieron trasladar el torneo de la ciudad originalmente identificada como Gudno en Polonia a Europa Occidental. , La “sede” de la región Liga-Europa-África. Los equipos llegarán a la ciudad el domingo 26 de junio con 14 niños y tres entrenadores, cada uno de 12 y 14 años, listos para competir a partir del día siguiente. La ceremonia de apertura de la competencia, que incluye la interpretación de los himnos nacionales, está programada para el lunes 27 a las 4 pm y las competencias comenzarán a las 10 am. Los desafíos sobre “diamantes” serán conducidos por árbitros de Alemania, Estados Unidos, Holanda, Bélgica e Italia, un total de diez por día; La final se jugará el sábado 2 de julio a las 10 horas. Katowice para Polonia.

Al final del Torneo Minutara Street, el equipo ganador recibirá el derecho a competir en la prestigiosa Serie Mundial de Béisbol de la Liga Junior, que está programada para llevarse a cabo en Taylor, Michigan, del 14 al 21 de agosto, para conmemorar su 75 aniversario. El corona virus regresa después de un lapso de dos años debido a una emergencia. Un total de 12 equipos de todo el mundo participarán en el encuentro de Estados Unidos o ganarán la misma cantidad de exámenes regionales programados para estos días. En particular, las seis regiones en las que se estructuran los torneos están ubicadas en Estados Unidos (Central, Este, Michigan, Sureste, Suroeste y Oeste) y otras partes del mundo (Australia, Canadá, América Latina, México). , Asia-Pacífico y precisamente Europa-África).

Inteligencia en línea en el sitio web www.littleleague.org/world-series/2022/jlbws.