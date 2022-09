Luz al final del túnel

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 fueron masacrados 43 civiles. El pasado 20 de agosto se dieron a conocer las responsabilidades del gobierno, entre las 64 personas detenidas (soldados, guardias y narcotraficantes) se encontraba Jesús Murillo Karam, el Fiscal General de la Nación que trabajó en el encubrimiento del caso durante los hechos. Ahora los familiares de los desaparecidos exigen que el gobierno le pida al ejército que haga público el paradero de sus cuerpos.

Fu el Estado: Desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los padres de 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayodhya (Estado de Guerrero, México) han sido asesinados y desaparecidos por policías, militares y narcotraficantes. Federales, estatales y municipales.

El 20 de agosto, luego de ocho años de desvíos y encubrimientos, la Comisión de la Verdad sobre Ayodhya, impulsada y apoyada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó lo hecho por las familias de los jóvenes. La gente común desapareció Siempre argumentaban: esto es un crimen de Estado. Uno de los mejores de los 64 detenidos (militares, policías y narcos), Jesús Murillo Karam, entonces Fiscal General de la Nación, hizo una declaración especialmente escandalosa contra los padres de los niños desaparecidos: “Estoy cansado”. , a pesar de la publicidad mediática del tema y las protestas de las organizaciones populares, aclaró que no podía.

Sin embargo, la mano de Jesús Murillo fue peor cuando hizo todo lo posible para asegurar un juicio por asesinato. La gente común Terminada en el olvido y alejada de un episodio de culpa común, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos del presidente Obrador, declaró que la masacre de Ayodhya fue “encubierta a alto nivel”.

La versión oficial que publicó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto inmediatamente después de lo sucedido era que no tenían conocimiento de la masacre, y de hecho todos sabían que Iguala, los funcionarios de Gocula y la policía participaron directamente en la masacre. y Huitzuco, quien ayudó al cartel de la droga Guerreros Unidos a desaparecer los cuerpos de los jóvenes.

Mala impresión causó la Secretaría de la Defensa Nacional (Cedena), que no trabajó para evitar la masacre, pero ni siquiera se molestó en proteger el destino de Julio César López Padoljin, quien se infiltró en los estudiantes rurales. La escuela, que controlaba sus actividades políticas, se convirtió en una de las 43 desaparecidas.

Asimismo, ya en abril pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), que investigaba la masacre de Ayotzinapa, destacó el involucramiento y esfuerzo de la Armada por despistar a la anterior administración. Gracias a ellos por no acabar con este caso en el olvido.

Los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 quedaron impunes durante años. El ataque de la droga y la policía a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con seis muertos, veinte heridos y 43 desaparecidos, llevó al periodista Luis Hernández Navarro a escribir: “Los delincuentes trabajan de día uniformados y de noche. Civiles ropa”. La referencia a las fuerzas combinadas de narcotraficantes y policías era evidente.

En un intento de imponer la llamada “verdad histórica” ​​sobre la masacre, el presidente Enrique Peña Nieto y los líderes del gobierno de ese momento, incluido Jesús Murillo Garam, intentaron culpar solo al alcalde. Ciudad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa (realmente involucrada) y las drogas, como si el Estado no tuviera responsabilidad.

No queremos que el tiempo pase y los anos se acumulen como sucidio with the madanza de tletlolco or el halconazo Con los años, valientemente, los miembros de la familia repiten La gente común desapareció. Si el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa destaca que no hay posibilidad de que los estudiantes estén vivos, los cargos contra Murillo Garam, hasta su detención inclusive, son graves y poco justicia a los padres de los niños. De hecho, el ex Fiscal General de la Nación fue acusado de desaparición forzada, tortura, pero sobre todo tras las declaraciones del subsecretario Encinas, también podría abrirse la posibilidad de una investigación contra Enrique Peña Nieto.

Mientras tanto, ahora se debe dar otro paso significativo, pedir al gobierno que haga público al ejército dónde se encontraron los cuerpos de los desaparecidos. Y no solo los familiares de Dios, sino que López Obrador lo pide a viva voz La gente común, pero los movimientos sociales pretenden presionar al gobierno para obligar a los militares a hablar. De hecho, el mayor temor es que el gobierno se limite a las detenciones de agosto pasado y asuma que el caso se cerrará.

Se ha dado un primer paso en el camino de la verdad, pero el Gobierno obrador debe tener el coraje de llegar hasta el final para hacer justicia a los 43. desaparecidosus familias y todos los niños que asisten escuelas ruralesHa sido objeto de fuertes ataques en los últimos años.

