No hay suficientes pruebas físicas y mentales.

El delantero inglés de 33 años, protagonista de una tormentosa despedida de soltero, corre peligro de romper el matrimonio, y ha recibido malas noticias. Brujas lo echó, y los resultados de las pruebas y experimentos médicos lo dejaron congelado. Andy Carroll no superó las pruebas a las que le sometió el Brujas. El delantero inglés ya no tiene contrato. La luna de miel en México lo congeló de hiel en hiel. Andy Carroll Regresó de su luna de miel bebiendo su corazón por amor, pero las malas noticias le robaron la sonrisa. Estaba desempleado sin equipo. Brujas, que lo había contratado a título gratuito, se echó atrás la última vez. El club belga cambió de opinión, según la versión oficial, por las condiciones en las que se encontraba el jugador. El exdelantero del West Bromwich pudo salvar su declaración tras una resaca tomada durante una salvaje despedida de soltero, ya que se corría el riesgo de arruinar la boda (por una foto del delincuente llevado a la cama con una rubia tras un día de copas). Compañero de vida, billy mclaughlinIba a irse pero esas imágenes la convencieron de que fruto de un gran malentendido era fruto del mal humor. No hubo actividad sexual entre él y el gerente del bar que fue a su habitación en Dubai con otro amigo. Lewandowski llama a la puerta en la cara al Bayer, pero el peor miedo: “Espero que no me detengan” Foto que arruina la boda de Caroline: el gerente del bar que fue a su habitación de hotel al final de un día ‘salvaje’ para una despedida de soltero para compartirlo en las redes sociales. READ O'Ward: McLaren - Pilotos de F1 - PL1s posibles en México y EE. UU. Con la Fórmula 1 “Murió en la cama”La mujer que confirmó la versión del futbolista inglés dijo que no tenía idea de lo que hizo ese día y que estaba tan borracho que pasó una noche en la discoteca. Sobre el altar había un final feliz de sí, y la promesa de la vida eterna. Sin embargo, las cosas no salieron bien de por vida. Los campeones de la Jubilee Pro League quedaron negativamente impresionados por los resultados de las pruebas físicas y mentales a las que se sometió. No pudo superarlos, fue terrible, todas las puertas estaban cerradas para él: ni siquiera tuvo la oportunidad de beneficiarse del período de prueba. Andy Carroll y su esposa Billy Muglo el día de su boda. Luego, la pareja se fue de luna de miel a México. Los problemas físicos de Carol a lo largo de los años y la difícil temporada entre Reading y West Bromwich provocaron confusión hacia él. El desempeño con el equipo de Steve Bruce (15 juegos, 3 goles) en la segunda mitad del campeonato lo penalizó: se esperaban goles fuertes de él, lo que arrojó resultados decepcionantes. Al final de la temporada, los caminos se separaron. Ahora Andy va en busca de refugio.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.