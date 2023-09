Gobierno mexicano habla de extraterrestres con “momias de Nasca” pero son falsas

Ciudad de México, 13 de septiembre. (askanews) – “El público debe estar preparado para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo”, dijo Jaime Mauson Flota, director de la revista Terso Millenio, como invitado a una conferencia organizada por la Gobierno mexicano para discutir. Avistamientos de OVNIs, Objetos Voladores No Identificados (ahora conocidos como UAP – Fenómenos Aéreos No Identificados) y extraterrestres.

En apoyo de sus tesis, Mauzan mencionó las llamadas “momias de Nasca”, cuerpos momificados de pequeñas criaturas de tres patas, cuerpo pequeño y cabeza larga, descubiertos en Perú en 2017 y que datan de hace 1.000 años. Como él mismo dice, pueden definirse como “no humanos”.

Mawson mostró todos los estudios, ecografías, análisis de momias y llegó a la conclusión de que “no estamos solos en el universo”.

“Son no humanos – afirmó – no forman parte de nuestra evolución humana, no tienen evolución después de la desaparición”.

Lo cierto es que la historia de las llamadas “momias de Nasca” no es nueva, y en el pasado Moussane estuvo en el centro de una noticia que muchos expertos definieron como “un fraude”. De hecho, en algunos casos fueron desmembrados y reemplazados por cuerpos humanos, mientras que otros más pequeños fueron creados combinando partes animales y humanas.

A pesar de la aparente intención del encuentro mexicano de incluir “fenómenos hostiles” en la Ley de Seguridad del Espacio Aéreo, no se encontró nada extraño o “no humano”, lo que convirtió a México en el primer país del mundo en reconocerlo. extraterrestres.

Sin embargo, académicos y expertos en ufología de todo el mundo, incluidos dignatarios como el astrofísico de Harvard Abraham Loeb, participaron en el evento en persona o mediante un enlace de audio y vídeo.

También estuvo el ex piloto de la Marina de los EE. UU. Ryan Graves, quien habló ante el Congreso de los EE. UU. el 26 de julio de 2023 sobre los continuos avistamientos de objetos no identificados por parte de pilotos militares.

(Imágenes cortesía de la Cámara de Diputados de México)