¿Extranjeros en Sudamérica? Los restos “no humanos” fueron presentados ante el parlamento mexicano

¿Hay extraterrestres? El debate se ha prolongado durante décadas y continuará en el tiempo. De vez en cuando se suceden episodios que reavivan debates sobre el tema. Se reabre la más clásica de las preguntas existenciales: ¿Quiénes somos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay otras especies?

Uno de los cuerpos momificados presentados ante el Congreso mexicano

Ahora reaviva el debate un acto organizado por el periodista y académico Jaime Moussan frente a sus representantes. Congreso Mexicano presentar Hallados dos cuerpos con restos “no humanos” en Perú. Mawson declaró que los especímenes momificados que mostró no pertenecían a “nuestra evolución terrestre” y que más de un tercio de su ADN era “desconocido”.

Entonces serían extraterrestres. Un pequeño Yoda y un pequeño ET de Star Wars La obra maestra del mismo nombre de Steven Spielberg: dos modelos momificados con rasgos que parecen haber sido vistos antes. “Estos ejemplares no pertenecen a nuestra evolución terrestre… no fueron descubiertos después del accidente del OVNI, sino que fueron encontrados en túneles de diatomeas o algas que luego fueron fosilizadas”, declaró Mawson.

Cuerpos momificados, pero no sólo. Durante el evento también se prestaron testimonios de rayos X y peritos, quienes nuevamente declararon bajo juramento que parecían tener dos “extraterrestres”. “huevo” y ambos tienen implantes hechos de metales muy raros. Naturalmente, por tanto, hay dos modelos puramente “no humanos”.

Como siempre ocurre con este tipo de episodios, en este caso tampoco quedan muchas dudas. Y como Mawson ya había sido protagonista de “Alien Inventions” en el pasado, fueron revelados más tarde. Verdaderos engaños. Como los cuerpos de niños confundidos con restos extraterrestres. Los análisis posteriores ayudarán a arrojar luz sobre este caso. De hecho, se trata de un episodio decisivamente sugerente.