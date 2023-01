Arte, reinos y luchas. México profundo a través de sus ciudades – Corriere.it

Desde el gran misterio de la abandonada capital olmeca de Teotihuacan, los indígenas de Chiapas y Yucatán, pobres pero ricos en cultura, desde el esplendor arquitectónico maya hasta las ciudades coloniales y las famosas playas.

Sorprendido al descubrir las maravillas y el increíble fin del Imperio Azteca, que fue arrollado por los conquistadores de Hernán Cortés, quien desembarcó en México en 1519 con 500 hombres y 13 caballos. Las maravillas y el misterio de Teotihuacan, la capital de la civilización olmeca, floreció entre los siglos XIV y XVII con grandes pirámides del sol y la luna y muchas otras construcciones monumentales, pero fue abandonada repentinamente. Cuando los españoles llegaron a esta zona cercana a la actual Ciudad de México, encontraron una metrópoli casi intacta, pero abandonada durante 750 años. ¿Hambres? ¿Guerras? Un rompecabezas que los arqueólogos no pueden resolver.

Visto desde Europa y desde Nueva York, la ciudad donde vivo, México es un país dinámico mezclado con colores, artes figurativas, música e industrias, por ejemplo, el séptimo productor mundial de automóviles; Pero el camino de los capos de la droga y los pueblos desesperados del Hemisferio Sur por triunfar más allá del Río Grande con ilusiones de bienestar. Para el estadounidense no viajado, si México es un reservorio de trabajadores calificados e incansables, sin los cuales América dejaría de existir, los visitantes de este país descubrirán historias y culturas asombrosas: asombrosos sitios arqueológicos aztecas y mayas, arrancados de la selva que los cubrió, pero también los descendientes de los conquistadores europeos (la clase dominante de hoy), Difícil integración entre los indígenas descendientes de los mayas que encontramos en Chiapas y Yucatán: pobres, pero ricos en cultura. Puedes pasar días inolvidables sumergiéndote en coloridos mercados como San Cristóbal de las Casas, o puedes pasar días inolvidables con los mayas aprendiendo a destilar tequila y hacer tortillas, familiarizándote con los mil usos del agave.

Un país de grandes artistas -Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Orozco- y de grandes revolucionarios, desde Zapata a Pancho Villa, al Subcomandante Marcos, pero también a León Trotsky, asesinado por los sicarios de Stalin. (Vamos a tocarlos en la casa-museo de Kahlo y la de su amante Trotsky), con murales que al menos y de forma reiterada representaban el sufrimiento del nuevo mundo que estaba por nacer de las luchas revolucionarias, pero que no lograba reducir las desigualdades.

Hasta el experimento de Chiapas, veremos la autoadministración de base de cinco juntas de buen gobierno mejoradas por los zapatistas de Marcos, luego nos sumergiremos en la verde Sierra, las obras maestras de la arquitectura maya de Palenque, Uxmal y Chichén Itzá. Finaliza el recorrido en las colonias de las ciudades de Campeche y Mérida y las playas de Cancún rodeadas de grandes hoteles: una parte de América trasladada a México.