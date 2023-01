Oriana Fallasi 1968, Memorias de un año importante

Oriana Fallaci 1968, De Vietnam a México: testigos más allá de los estereotipos

Oriana Fallaci Y esto 1968: un momento importante para el escritor florentino coronado por la revista estadounidense “Hora“, en ese mismo año, “es muy importante El periodista italiano, con seguidores en muchos países”. Oriana Fallaci 1968 Diario de un entonces reportero memorias de un semanario fundado por Arigo privilegio “europeo“ Úsalo para recopilar los hechos más importantes de ese “año importante”: nos defraudó En realidad, tócalo con tu mano. guerra en vietnamasí como también América de las luchas raciales y por los derechos civiles de Martin Luther King y Kennedy, la china de maola tragedia de Perú. Pero el olimpiadas en mexico Y los estudiantes protestan, hasta la vuelta America Y es Alunizaje. Oriana Fallaci en 1968″El amanecer de una nueva era”, por un testimonio único, del que sólo hay un hilo conductor: El Conflicto. La batalla tuvo lugar en 360 grados, donde “uno buena herida Es un mucha suerte Porque es difícil acertar dos veces”, una simple salida revela una experiencia La vidaDonde horrores En Vietnam se transforman en piezas que se pueden ver y sentir en la piel esperanza En la Ciudad de México (desde una cama de hospital).

Oriana Fallaci 1968, La guerra de Vietnam

Oriana Fallaci 1968 Esta no es una novela real, sino, como se esperaba previamente, una diario de memorias. “La tragedia comienza con miedo” es el título primer capitulo Texto: Fallasi, periodista y autor consagrado en el panorama nacional Vietnam Con el fotógrafo y colega, Gianfranco Moralto Documentar “el conflicto más icónico” del siglo XX. Con una duración de más de veinte años, De 1954 a 1975 La Guerra de Vietnam, especialmente después de la Ofensiva Mortal, se convierte en el último destino y símbolo periodismo serio. Están llegando reporteros y fotógrafos independientes de todo el mundo. Saigón decir”Negocios sucios”.

Él raíces El conflicto descrito en Oriana Fallaci en 1968 quedó literalmente envuelto en los acontecimientos que siguieron a la victoria vietnamita. Guerra de liberación del colonialismo francés, que terminó con la sensacional derrota de los europeos en Dien Bien Phu en 1954. en ese momento el vietnamita, la Liga para la Independencia de Vietnam, fundada en 1941, controlaba gran parte del territorio. Trece años después, el Conferencia de Paz de Ginebra 1954, Orden Partición de Indochina En tres estados: Laos, Camboya y Vietnam. Este último se divide en dos partes: la Norte con capital Hanoi es operado Ho Chi MinhY esto Sur También incluía el área católica alrededor de la capital, Saigón. Ngo Dinh DiemBajo patrocinio estadounidense. Pronto uno entra en erupción en el sur Ascenso comunista con el gobierno, y el norte intervino a favor de los rebeldes, abasteciendo a la guerrilla. El conflicto se intensifica a partir de 1964: el Viet Cong logra infiltrarse en las bases estadounidenses y de Saigón. Presidente de los Estados Unidos en 1969 Nixon Anuncia una retirada gradual de las tropas y en 1973 se firma un alto el fuego para la retirada total de las fuerzas estadounidenses.

Él 1968 Así fue el año anterior al armisticio (la guerra propiamente dicha sólo terminaría en 1975 con la rendición incondicional de la República de Vietnam del Sur): el escritor florentino, coronado por la prensa como “corresponsal de guerra”, inundó las páginas del diario con la tinta intercalada con “Oriana Fallaci 1968”. Momentos de la vida cotidianaEn él menciona fechas, lugares y asépticas descripciones -tipificadas por breves y artificiosos títulos que rompen la narración entre párrafo y párrafo: “Crash at Dawn for the Viet Cong”, “Retaliation: Two Americans for Every Viet Cong”–, torrentes de conciencia y momentos de profunda introspección: “¿Cómo te haces vivir? Te quemas”, “la muerte no es una tragedia para nosotros”.

Las luchas por los derechos civiles en China y Estados Unidos de Mao

el segundo capitulo de Oriana Fallaci 1968 En cambio, comienza con “Aquí estoy en la Guardia de Mao”. La mayoría de los soldados estadounidenses están de permiso Vietnam relajarse Hong Kong “Uno de los lugares más bellos del mundo”. Incluso Fallasi, que regresa de la batalla, se encuentra en la ciudad sitiada La revolución cultural de Mao. Luego viajó en hidroala a Macao, a una hora de distancia, en las “manos” de los comunistas chinos. Aquí, los recuerdos de 1968 crean momentos de la vida cotidiana, referencias históricas y lingüísticas. Contenedor compatible Pensamientos y palabras que adentran al lector en la China maoísta de la época.

También vale la pena señalar otros dos momentos importantes relatados en el Diario de memorias de Oriana Fallaci de 1968: “Hot Days in America” ​​​​y “The Bloody Night I Was Wounded”. Como ya se mencionó, 1968 fue el año del tumultuoso viaje a Fallasi. En realidad, se abre el segundo trimestre. Estados Unidos en medio de las luchas por los derechos civiles. Aquí hay una oportunidad para investigar la falacia. Muerte de Martin Luther King Y unos meses después Robert Kennedy. “Regresé a Nueva York doce horas después del asesinato de Robert Kennedy. Martin Luther King en abril, Kennedy en junio. Siempre salía de la sangre para caer en la sangre”, dice en el texto el periodista italiano) que trata de proporcionar lectores. Un retrato de una sociedad donde el odio amenaza con partirla en dosEl malestar popular y las tensiones sociales hierven en las calles.

Memorias de 1968 desde la Ciudad de México

Finalmente, para cerrar el círculo del viaje de Fallasi, no se puede omitir sin mencionar Experiencia en México. En el otoño de 1968, el periodista y escritor decidió viajar a América del Sur y documentar para los lectores el período previo a los Juegos Olímpicos, que prometían ser los más sangrientos de la historia. Aquí, como testigo A Manifestación de estudiantes contra el GobiernoGravemente herido y experimentando de primera mano la brutalidad del régimen, lo describió más tarde en su informe enviado a “europeo“. Pero en la noche de sangre Fallasi también encontró respuestas (para la vida). Y los horrores de la guerra que buscó.

Lejos de su amada Florencia, su segunda casa en Nueva York y su base vietnamita, el periodista-escritor cierra el círculo antes mencionado y consecuentemente las dicotomías en la historia de “Oriana Fallaci 1968” (y en su propia vida). : Allí Guerra sucia y brutal Por un lado, el creador de injusticias y dolores. Un instrumento de fuerza y ​​encanto.Ante el miedo a la muerte, el individuo-bestia se aferra a la vida con todo lo que tiene, sin importarle quién yace a su alrededor.

Desde el hospital de la Ciudad de México donde está siendo atendido, Fallaci declara que la vida es real “Es una cosa. Pena de muerte, pero por eso Hay que pasarlo bien, llenarlo sin perder un paso, a no dormir ni un segundo, a no tener miedo a equivocarnos, a rompernos nosotros mismos, los humanos, no ángeles ni bestias, sino seres humanos. La vida es algo que hay que llenar bien, no desperdiciar. Incluso si está bien lleno, se romperá. Y si se rompe ya no sirve, nada, que así sea”. allá El 2 de octubre de 1968 fue la noche sangrienta Así resulta, irónicamente, no un epílogo trágico, sino un comienzo renovado para el escritor florentino.

Apagado marta barbera