Wild Moose, Luis Sal responde a Videz: “Me sentí marginado, se convirtió en su podcast” – VIDEO

Luis Salle rompió el silencio sobre su prolongada ausencia del podcast Wild Moss, que condujo con Fedez, un día después de que el rapero diera a conocer lo sucedido. Lo hace a través de un video publicado en su canal de podcast de YouTube: “Espero que no lo elimine, porque también es mi canal, por ahora”. El motivo principal, según el autor, podría haber sido el protagonista Fides. “No debería haber sido otro lugar del que se hablara en Fides, pero con el tiempo esos lugares dejaron de estar disponibles. Me refería a él de muchas maneras, como un amigo, y también lo mencionaba en los comentarios”, explica. youtubers. «Me sentí marginada en mi propio proyecto, y sentí que no me escuchaban ni en la parte creativa ni en la ejecutiva porque actuaba sin involucrarme en muchos aspectos. Me pidió disculpas y siguió adelante”.

Separación en 2023

Como también explicó Fedez en su vídeo, Luis Salle no aprobó el proyecto vinculado a San Remo. “Pero al final fuimos”, confirma el joven de 25 años, “y lo apoyé en muchas otras cosas, pero a la hora de escucharme, nada». En 2023, después de la experiencia de Sanremo, Sal y Fdez discutieron sobre la dirección del proyecto. De hecho, según Sal, Wild Moss ahora ha deformado su naturaleza. Entonces Fedez le propone al creador tomarse un descanso, y luego lo insta a buscar una solución: “Ya no estoy en el proyecto, no hay balance y parece que es solo un podcast de Fedez”, responde el colega. Ante la perspectiva de cerrar el podcast, que según Sall podría haberse evitado encontrando un término medio, Fedez se negó. “No puedes quitarme mi podcast”, supuestamente dijo, “perra, no vuelvas a aparecer en Moose”. Fue entonces cuando el rapero le daría un mandato a su abogado para que resolviera el asunto.

El episodio de la despedida

“Esta fue la última interacción directa entre Federico y yo”, explica Sall. “Luego, uno de sus asistentes me contactó y me dijo que grabara un nuevo episodio del podcast”. Se graba el episodio y el tema estalla en los comentarios: Sal no está aquí. Y aquí Fedez estaba proponiendo una solución. Sal tuvo que venderle sus acciones: le habrían grabado un episodio, con un guión pactado en el que Sal tendría que disculparse por su ausencia. Fedez le pagaría, bajo obligación de confidencialidad, y él compraría el 50 por ciento. Este, al menos, es el relato de Sal, que ciertamente no será el capítulo final de esta historia. “Yo no quería ser parte de este pequeño juego”, concluye Sale. “Él es tan bueno en eso. Pero no quiero jugar. Dile a tu madre y dile al abogado.

Leer sobre Abierto

Lea también: