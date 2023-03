Daniele Dal Moro descalificó a Gran Hermano Vip por sus actitudes imprudentes e irrespetuosas

Daniele Dal Moro ha sido eliminado por ‘Big Brother Vibe’. Después de muchas advertencias y advertencias en las últimas semanas, la concursante de anoche usó expresiones vulgares, hizo actitudes temerarias e irrespetuosas, y rompió las reglas.

daniel del moro fue excluido de Gran Hermano VIP 2022/2023. Después de muchos retiros y advertencias en las últimas semanas, el ciclista lo usó anoche. expresiones vulgares, teniendo actitudes temerarias e irrespetuosas, romper el reglamento. Las conductas en cuestión se relacionan con el trato que se le dio a Oriana Marzoli en las últimas horas, que terminó en unos clips que circularon en las redes sociales, lo que abrió nuevamente la duda de los tonos con los que trata el programa.

Transmisión en vivo de Gf Vip bloqueada debido a la descalificación de Daniele

La transmisión en vivo de Big Brother Vip se vio ensombrecida por el momento en que Daniele Dal Moro fue eliminado. No se puede llegar a ninguna de las habitaciones, esperando que saquen al niño de la casa y que Los competidores dan rienda suelta a sus primeras reacciones. Incluso Oriana Marzoli no es recibida en este momento, lo que sabrás es el motivo decisivo para descartar a la persona que le hizo vivir un cortocircuito de sentimientos encontrados desde el inicio.

oscuro gf vip directiva

Daniel y Oriana, una historia misteriosa y compleja

En los videos en cuestión, se ve a Daniele Dal Moro agarrando el cuello de Oriana Marzoli, quien tiene una misteriosa cita desde hace varios meses. El misterio de su relación radica sobre todo en la falta de ubicación del niño veneciano en toda la historia. Atracción pero con un freno de mano que nunca permitió que los sentimientos se expresaran como querían Calientes acusaciones sobre relaciones inconclusas y dudas sobre la sinceridad de la atracción en sí. Dal Moro reaccionó mal varias veces durante la transmisión en vivo, acusando a Oriana de difamarlo y Haz que parezca “excéntrico”. Los dos se pelearon varias veces, hasta que hoy otro comportamiento fuera de control obligó a los autores a hacer una ruptura limpia.

READ Gianni Spirti, desgarrado por Paola Barali: "En ese momento no tenía..." “Oriana, no eres mi amiga, y si discutimos es por tu culpa”, explica Daniel Dal Moro.

Último GF Vip Live: Grupo nunca antes consumido

Durante la última transmisión en vivo de Gran Hermano Vip, que se transmitió el jueves 16 de marzo, Alfonso Signorini volvió a su historia mostrando una suite no utilizada anteriormente. Una cena romántica terminó sirviendo copas de helado a amigosSus momentos de intimidad que vuelve a evitar Daniele Dal Moro, cada vez más convencido de que no quiere compartirlos bajo las cámaras. “Estoy aburrida, no me gusta así”, respondió Oriana a un divertido Daniele. se esforzó por reír estrategia de escape No se pagan motivos ocultos. En las horas que siguieron, el concursante volvió a estar bajo su mando y esta vez no hubo forma de escapar de las conductas que lo llevaron a la descalificación del programa.