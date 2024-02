Morgan: “¿San Remo? Ahora sé quién es Annalisa (y espero que gane). Pido disculpas a Pogo si se siente ofendido. “Voy a hacer Factor X con Asia Argento”.

aPaolo Beltramin y Anna Gandolfi

Dejemos de lado esta idea de inmediato: ¿quién es Annalisa?

“Cuando un concursante del último X Factor salió con una de sus canciones, no me pareció gran cosa desde el punto de vista musical: 'Dije eso. Y sólo escuché su nombre porque ya había ido a San Remo pero no la conocía: lo dije también. Todo el mundo está en shock…”

¿Pero no escuchas la radio?

“No, cuando me subo a un taxi le hago apagarlo”.

Volvamos a Annalisa.

“Me informé. Su producto es un producto muy popular, tiene El papel de la aptitud. “Dejo en suspenso el juicio sobre esta técnica.”

Y “Honestamente» ¿Qué opinas de este festival?

“No veo San Remo”.

Quizás sea el deseo de ser como todos los demás, porque todo el mundo todavía lo es: San Remo se ve pero no se dice. Morgan, cuyo nombre original es Marco Castoldi, nacido en 1972, creció en Brianza y Milán toda su vida, cantante, compositor, músico, escritor y polemista – “odio ese término, simplemente tengo sentido crítico” – que fue capaz de sintetizar una gama muy amplia de ideas. Una larga serie de éxitos y fracasos, puertas abiertas y luego cerradas de golpe o agarradas en la cara. Ahora, una vez que comienza el festival, declara: “No lo veo, no me gusta, estaremos conteniendo la respiración hasta que pase”. Sin embargo, su asociación con Ariston es extensa. La primera vez en treinta años: en 1994, Plovertigo – fundada por Castoldi en 1991 – alcanzó el desafío entre los jóvenes con su primer single, y luego todavía estaban allí en 2001; Incluso los fuegos artificiales de 2010 (Morgan pasó del favorito a la eliminación en una entrevista en la que habló de su consumo de drogas) y de 2020, el año de su súper aventura con Pogo, que abandonó el escenario en directo durante una actuación. Un caso que terminó en los tribunales, con el responsable de registros Valerio Soave también implicado.

El cantautor aparece en la entrevista luciendo un precioso abrigo de piel, chaqueta negra y una scooter, “pero me di cuenta de que en Milán ya no podía usarla, me refiero a la scooter. Necesitas un casco y flechas…”

Bueno, Morgan, no tiene nada que ver con San Remo. Sin embargo, debes saber que Marco Mingioni, uno de tus delfines y ganador de la última edición, fue coanfitrión de la primera velada…

“Me salvaron Era Uno de mis delfines. “Hace algún tiempo que no puedo comunicarme con él. Le cortaron la línea telefónica”.

¿Cómo son tus relaciones con Pogo hoy?

“La verdad es que respeto a Pogo, y lo respeté en ese momento también. En el pasado, cuando me encontraba sin hogar y necesitaba ayuda, él me ayudaba. Quiero pedirle disculpas si se sintió insultado por mi tono en algunas entrevistas, que fue el resultado de estar roto en ese momento. A menudo utilizo un lenguaje hiperbólico y vitriólico. “Sería fantástico si pudiéramos volver juntos al escenario”. READ El anuncio tras 27 años de matrimonio conmocionó a los fans

Este vídeo, filmado hace cuatro años, con ella apareciendo en el teclado y Bogo saliendo del escenario, ha recibido 23 millones de visitas en línea. Es una de las escenas más vistas de la historia de San Remo.

“Gran momento de espectáculo. “Sólo puedo decir que no gané ni un euro con ello.”

¿Cómo van las cosas con el director Soavi?

En ese momento, Morgan, según lo acordado con su abogada Rosella Gallo, sacó un papel de su bolsillo.

“Me gustaría aprovechar esta entrevista para confiarle una declaración al periódico. En cuanto a algunas expresiones y declaraciones que utilicé inmediatamente después del evento, como por ejemplo en la conferencia de prensa en Palafiori la tarde siguiente y luego también en algunos programas de televisión en febrero de 2020, me gustaría decir que Valerio Soave, es decir, el propietario de Mescal, fue también mi manager en el pasado, fui yo quien me sugirió a él por su competencia y distinción en el campo musical. Independientemente de los motivos que sostengo en el tribunal civil (que se refieren a aspectos exclusivamente relacionados con el ámbito de los derechos de autor en mi último panel de la tarde en San Remo 20, y en los que sigo siendo absolutamente coherente en mi posición), mi aprecio y gratitud por el trabajo lo que se ha hecho juntos en el pasado durante más de una década de éxito permanece sin cambios. Por lo tanto, respecto a las expresiones y epítetos utilizados en su momento en aquellas entrevistas con Valerio Soavi que consideré ofensivos, pido mis más sinceras disculpas”.

El comunicado ha sido publicado. Pero ahora admítelo: te gusta discutir un poco…

“Un terrible error. Mi peque es alguien a quien le gusta discutir. Solo te digo las cosas en la cara. Soy directa. Con mi lenguaje construyo mi vida, y mi arte está hecho de palabras”.

Lo que a veces resulta contraproducente. La busca un poco.

“Discutir me deja un mal presentimiento y, por mi parte, estoy dispuesto a pedir perdón y tolerancia”.

En este festival -que no se ve- Loredana Berti canta: “No necesito que nadie me perdone, lo hago sola”.».

“Lordana es hermosa, una verdadera artista. Pero no me perdono, eso no tendría sentido. Cometo errores – incluso el año pasado en Selinunte ataqué a la ruidosa multitud: usé términos que no me pertenecían, lamento mucho haber perdido el control – pero no me siento culpable: tengo un sentido de responsabilidad . A veces me ataca la timidez.”

¿Entrevista sobre drogas?

“Sí, me avergüenzo de eso. He cometido errores en mi vida, como todos, pero también he hecho cosas hermosas, he llevado música a muchos programas de televisión, en escuelas y la he difundido. Pero Morgan siempre comete errores: ojalá no fuera así. Cuando me excluyeron del festival ese año, lo vi con Celentano y Claudia Mori estaba haciendo sopa en él. Los amo con todo mi corazón, son como tíos para mí”.

¿Tenías un grupo de escucha?

“Incluso con Battiato hablamos por teléfono”.

Si dice que no ve San Remo, no es fácil creerle.

“Me encanta San Remo. Éste es el tipo de festival que no me gusta: gana el mercado, no la calidad, por lo que la música no se desarrolla. Tomemos como ejemplo a los autores: en mi opinión cada autor sólo debería firmar una pieza, pero no, son siempre los mismos. Amadeus hace televisión, pero la música no es su campo específico, no puede elegirlo todo. Pippo Bodo también lanzó cinco discos, pero Sergio Bardotti, un productor discográfico y compositor excepcional, se expresó en las canciones. READ Tras el llamamiento de Carlo Verdone, aparece Natasha Hovey, actriz de la película "Agua y jabón", y dice: “Vivo en Miami por amor. "Y amo a los gatos"

En 2020, Amadeus también la eligió.

“Estuve allí porque tenía algo que sugerir”.

¿Quién ganará el sábado por la noche?

“A estas alturas, espero que gane Annalisa”.

Hubo años en los que el Factor X era un poco como Mourinho, divisivo pero siempre ganador: con el cuarteto de Aram, Picucci, Mingioni, Chiara Galeazzo y Michele Bravi.

“Lo que más me gusta son los grupos. Todavía siento que Michel Bravi es un verdadero talento. Y también Chiara, cantó un tiempo música pop pero creo que su camino es el jazz.

Pero a veces incluso comete errores: en una batalla final, eliminó a Mahmoud.

“No lo recuerdo bien, no estaba bien preparado. Cuando ardió la Torre Moro de Milán, yo, que vivía cerca de Via Antonini, Entré en vivo para hacer sonar la alarma.. Le dije que esperaba que Mahmoud estuviera bien: sabía que vivía allí. Pero se enojó. Meses después nos vimos en la Arena de Verona y me dijo: ¿Estás loca porque dices dónde vivo? Suponiendo que uno de ellos no sea John Lennon, ¿no debería alegrarse si sus fans vinieran a su casa?

No les cayó bien a los demás jueces del último X Factor. Pero ¿quién querría que ella se sentara a la mesa si tuvieran la opción?

“Gente que sabe de música. Yo digo: Asia Argento, Reed Rooney y Pino Pischitola, que es un gran productor e ingeniero de sonido”.

Hace un año, Fedez y Ferragni eran la realeza de San Remo, y ahora están pasando unos meses complicados. Después de tantas discusiones, insultos y quizás quejas, ¿qué le dirá hoy al Fidesz?

“El tema central de lo que me está pasando es la distribución de la riqueza. En Italia y en el mundo, este es hoy un problema decisivo. Fedez y Chiara Ferragni hicieron alarde de su riqueza, y luego la máquina les salió por la culata de forma violenta: Lo siento a nivel humano, porque se está produciendo un linchamiento. “La píldora es terrible: lo sé porque ya la he pasado”.

Incluso Selvagia Lucarelli, que planteó el caso Pandoro, acabó envuelta en una tormenta por criticar a la restauradora de Lodi, Giovanna Pedretti, que se suicidó.

“Selvagia Lucarelli es una persona inteligente y espero que esta experiencia la haya afectado de alguna manera”.

Morgan, ¿hay alguien con quien nunca hayas discutido antes?

“Mucho, la mayoría. No es de interés periodístico. ¿Puedo decir algo sobre Giorgia Meloni? ».

por favor.

“Georgia Meloni merece crédito por ser una mujer incorruptible. Ciertamente no es una belicista. “Cuando viaja por el mundo con otros jefes de Estado, se puede ver que está trabajando por la paz”.

¿A quién respetas en la izquierda?

“Brody. Y siempre Bertinotti”.

¿Una relación que estás feliz de reconstruir?

“Mucho. Me gustaría citar a Massimo Gramellini: Escribió muy mal sobre mí y yo respondí lo mismo, pero un día me invitó a la televisión y encontré un periodista abierto que supo seguir adelante. También me hizo encontrar mi amigo Vecchione en el programa, una de las personas más nobles de este mundo “Un regalo. Cuando Battiato estuvo allí, agradecí todos los días que viví en el planeta que él vivió, y ahora que Battiato ya no está, pienso en Vecchione. “ READ Zelig, el comediante (cariño) terminó mal: un violento puñetazo en la cara | hechos graves

Él simplemente lo reescribió Oh hermosa VirgenLo publicó en Instagram. ¿Cuál es su relación con el Milán?

“También grabé un vídeo con el street view, que representa la frontera: pero ¿cuándo se puede caminar por las calles en sentido contrario y subir y bajar por los puentes? En el espectáculo callejero, tengo algunas atracciones geniales. En el vídeo, comencé en XY y llegué a la cima del Duomo. “Me encanta Milán, es Gotham City y Gotham City es genial”.

¿Gotham tiene un problema de seguridad?

“Pero no, no siento que eso sea un problema. Quizás porque no me molestan. Pero a menudo les pregunto a los taxistas si quieren trabajar de noche: me aseguran que está bien”.

Su nuevo álbum está a punto de ser lanzado.

“No había sacado un disco con canciones inéditas desde 2006. Aquí, con Panela, trabajaba hasta diez horas diarias. La televisión me atrajo, me dio visión y no niego nada. “Pero ahora tengo el mejor trabajo del mundo”.

¿Tú también sueñas con la dirección artística del festival?

“Una vez le sugerí esto a Celentano: hagámoslo. Me respondió -el Primer Ministro Berlusconi estaba allí- desde columnas mensajero“Si vas a San Remo, el gobierno caerá”.

En resumen, esto no es el destino.

“En realidad, sólo me interesa hacer música: estoy convencido de que puedo competir con gente 20 años menor que yo”.



