El look de Lorella Cuccarini en San Remo: vestido vintage de Dolce & Gabbana

Tras el éxito de las tres primeras veladas, Al Festival de San Remo 2024 Es hora de una velada dedicada a los dúos y las canciones. Cantante, bailarina, presentadora y extraordinaria cantante de escenario, Lorella Cuccarini Es la heroína de la cuarta velada del Festival de la Canción Italiana y en esta ocasión, casi 40 años después de su primera aparición en el Festival de Liguria, vuelve a seguir los pasos de Ariston con algunos… Un archivo que luce inspirado en la moda italiana.. Por octava vez en Festival de San RemoYa sea como presentadora o como competidora, como invitada o como intérprete incomparable, la corista amada por los italianos deja su huella cada vez con… Ropa y coreografía inusuales..

Lorella Cuccarini primer vistazo a San Remo 2024: vestido corsé de Dolce&Gabbana

Daniele Venturelli//imágenes falsas

Con una mezcla que nos transporta al pasado, al son de la película Grease and la noche esta volando, Lorella Cuccarini Apuesta todo a uno Vestido Archive de Dolce & Gabbana: a Un distintivo vestido con corsé, en seda y encaje, que forma parte de la colección Primavera/Verano 2003.. “Para la canción de apertura elegí rendir homenaje a dos grandes figuras: Stefano Dolce y Domenico Gabbana. Una actuación alegre en una mezcla de viejo y nuevo del dúo italiano”, así describe la artista italiana su primera aparición en San Remo el la canción participación de AG. “El vestido reúne las vivencias e historias de un momento importante y por eso decidí rendirles homenaje en el momento de la danza, donde puedo contar el mensaje de un viaje hecho de pasión, riesgo e imaginación. Es un viaje comunicativo, pero nunca vulgar, recordando 'la época en la que todo estaba permitido' Para embellecer e iluminar a primera vista, Collar y pulsera de oro blanco y diamantes de la colección Catene de Pomellato que Anillo de oro rosa y diamantes blancos de la colección Nudosiempre pomelato.

Segundo look de Lorella Cuccarini en San Remo 2024: el vestido negro de Gianfranco Ferrè

Daniele Venturelli//imágenes falsas

“Cuando se trata de estilo nunca hay tiempo“, como el Lorella Cuccarini Explica su elección de honrar el archivo histórico de la moda italiana en el escenario Ariston. Y aquí El segundo vestido elegido por la copresentadora.o como repite Amadeus, “la obra de arte”, es una Creado por Gianfranco Ferré DEn la colección otoño/invierno 2000.. “Un gran compañero de viaje que imprimió de manera irreemplazable e irrevocable el panorama made in Italy: un amigo, y ciertamente un genio. A él le dedico la editorial en escena, que supo rendir homenaje no sólo a mí, sino también a la historia de la moda italiana.” Un vestido sencillo, blanco y negro, complejo y sencillo al mismo tiempo. Estas son las palabras que eligió Lorella para recordar al gran artífice de la moda y describir la maravillosa vestido viejo Quien la acompañó en el escenario. a vestido largo negro Donde moda, arquitectura, formas y volúmenes se unen en una mezcla de elegancia y encanto inigualable. El vestido de archivo del coanfitrión, que consta de un corpiño con solapas anchas que recuerdan el motivo de solapa de las chaquetas de hombre y una falda acampanada con volúmenes y pliegues que contiene toda la artesanía y sastrería características de Gianfranco Ferré, es una combinación perfecta de historia de la moda, moda y arte. . Para darle un toque elegante a un outfit antiguo, cuidando hasta el más mínimo detalle Diseñador Solly GalantiUn collar de perlas, un anillo de diamantes Salvati y unos impresionantes zapatos de plataforma Sergio Rossi.

Tercer look de Lorella Cuccarini en San Remo 2024: el vestido negro de Gianni Versace

Daniele Venturelli//imágenes falsas

Escalera alta, aspecto diferente. el El tercer material de archivo de esta noche. Trae genio y campeón de la moda a la escena musical italiana: Gianni Versace. “Mi homenaje a Gianni Versace, con uno de sus vestidos de archivo de una de las colecciones que dejó mucho lugar a juicios, comentarios y asombro: estamos hablando de la colección de alta costura “Miss S&M”, luego llamada “Bondage”, from fall/winter 1992”, con estas palabras Con aprecio y cariño, el copresentador recuerda al incomparable Gianni Versace y su inmenso legado creativo. a'vestido viejoparte del grupo Otoño e invierno de 1992, es de hecho una celebración de una estética sensual, glamurosa y vibrante que encarna plenamente la herencia de Versace. Dedicado a celebrar el arte y la belleza, este vestido midi negro, con cordones y botones dorados con el símbolo de Medusa, recuerda los looks de las famosas supermodelos de los años 80 y 90.

El cuarto look de Lorella Cuccarini en San Remo 2024: un vestido de Roberto Cavalli repleto de estrellas

Daniele Venturelli//imágenes falsas

“Un vestido lleno de estrellas como los que actuaron durante toda la velada”. No hay palabras más apropiadas para describir una velada (final) inolvidable y un look. La diva del teatro (por cuarta vez) cautivó al público del Teatro Ariston con A Precioso y etéreo vestido largo. Noche azul Decorado con El cielo está lleno de estrellas. Crear un diseñador estrella de rock Roberto CavalliEl vestido estrella que luce Lorella Cuccarini es un homenaje a su técnica de estampado capaz de devolver al espectador a la observación de un cuadro que ya no está colgado, sino desgastado. “Compañero de viaje y gran genio, quiero rendir homenaje a Roberto con este vestido de la colección 2003, enteramente de seda e inspirado en el cielo. En el escenario de San Remo, el cielo de la moda está lleno de estrellas, me gustaría ser uno de esos para ser él.”